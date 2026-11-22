Carlos Alcaraz e Alexander Zverev saranno i protagonisti della finale delle Atp Finals . Esattamente come accaduto nella fase a gironi, a Torino non c'è stata nessuna sorpresa neppure nelle semifinali. Lo spagnolo è sì stato costretto al tie-break del terzo set da Ben Shelton , ma non ha mai rischiato di perdere. Tutto facile invece per il tedesco, capace di regolare Daniil Medvedev per 7-6 6-4 . Sascha ha già vinto il titolo in due occasioni e andrà a caccia di uno storico tris, mentre Alcaraz non ha ancora mai sollevato il trofeo: quale migliore occasione per sfatare il tabù?

Alcaraz-Zverev, a che ora si gioca

L'appuntamento con la finale delle Atp Finals tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è previsto per il pomeriggio di domenica 22 novembre. I due finalisti sono attesi sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 18:00.

Alcaraz-Zverev, i testa a testa

C'è grande equilibrio nei precedenti tra i due giocatori. Lo spagnolo è avanti per 7-6, ma ha perso entrambe le sfide disputate alle Atp Finals, seppur entrambe relative alla fase a gironi. I due si sono affrontati una sola volta nel 2026: era la semifinale degli Australian Open e Carlos vinse 7-5 al quinto set dopo che il tedesco aveva servito per l'incontro sul 5-4.

Alcaraz-Zverev, dove vedere il match in diretta tv e streaming

L'atto conclusivo delle Atp Finals con Carlos Alcaraz e Alexander Zverev protagonisti sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con la telecronaca di Luca Boschetto e Paolo Bertolucci. Garantita anche una diretta in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity: i telecronisti saranno Riccardo Trevisan e Francesca Schiavone.

Quanto guadagnano Alcaraz e Zverev

Avendo vinto tutti e quattro i match disputati finora, sia Alcaraz che Zverev sono già certi di lasciare Torino con oltre due milioni e mezzo di dollari in tasca. Si sono infatti assicurati 338.000 dollari del premio di partecipazione, 405.000 dollari per ciascuno dei successi nel round robin e 1.206.000 per il trionfo in semifinale. Colui che avrà la meglio in finale e si laureerà dunque campione imbattuto, incasserà la bellezza di 5.171.000 dollari.