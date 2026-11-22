TORINO – Sono circa 2.000 le prestazioni gratuite tra visite e screening effettuate dall’apertura dell’Area Salute di Tennis and Friends – Salute e Sport, Official Charity delle Nitto ATP Finals, allestita nel Fan Village e coordinata dalla ASL Città di Torino. Il bilancio definitivo arriverà domani sera, alla chiusura delle attività.

Nel weekend conclusivo del torneo, negli studi dell’Area Salute i cardiologi di due grandi ospedali romani lavorano accanto a quelli della ASL Città di Torino. Sono i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, guidati dal professor Francesco Burzotta, direttore della UOC di Cardiologia del Policlinico Gemelli, e dal dottor Antonio Maria Leone, responsabile della Cardiologia diagnostica e interventistica – UTIC del Gemelli Isola. Per il Gemelli è la prima partecipazione alla tappa di Torino. Domani mattina, dalle 10.30 alle 14, i cardiologi romani torneranno in servizio e nel pomeriggio il testimone passerà ai colleghi della ASL Città di Torino.

Medici e campioni in campo. Nel pomeriggio il campo del Fan Village è diventato il luogo simbolo della prevenzione con «La prevenzione scende in campo», che ha visto giocare insieme medici ed ex campioni del tennis, tra cui Diego Nargiso e Marco Meneschincheri. L’appuntamento è servito anche a premiare i medici che, con il loro lavoro durante la manifestazione, hanno contribuito a diffondere la cultura della prevenzione. Prima ancora, due ex giocatori, uno svizzero e uno tedesco oggi specialisti di tennis acrobatico, si sono esibiti vestiti uno da medico e l’altro da tennista, in un incontro ironico tra sport e salute.

«Abbiamo portato a Torino i cardiologi del Policlinico Gemelli e del Gemelli Isola perché lavorassero accanto ai colleghi della ASL Città di Torino, a disposizione di chiunque passasse dal Fan Village», ha dichiarato il professor Giorgio Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and Friends. «Quasi duemila controlli in pochi giorni ci dicono che chi è venuto a vedere le Finals è tornato a casa con una visita fatta e qualche consiglio in più per la propria salute. Ringrazio la ASL Città di Torino, il Gemelli, il Gemelli Isola e tutte le strutture partner, e i tanti amici che sono passati a trovarci».

Ricerca, imprese e giovani nei panel. La giornata si è aperta alle 11 con il panel «Un ace per la ricerca: ogni servizio è un passo verso la cura», moderato da Lorenzo Andreoli, giornalista e telecronista di SuperTennis. Con Meneschincheri sono intervenuti Patrizia Vinci, direttore Area Impact Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, Gianmarco Sala, direttore generale dell’INOC – Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, e Guido Serini, direttore del Laboratorio di Dinamiche di Adesione Cellulare dello stesso istituto. Al centro del confronto, il contributo delle imprese alla ricerca e alla prevenzione.

Alle 17 il panel «Giovani in campo: il tennis per giocare e crescere», moderato da Lorenzo Fares, giornalista e telecronista di SuperTennis, ha riunito Meneschincheri, il pediatra Daniele Farina della Clinica Sedes Sapientiae – Humanitas, Luca Sbrascini, coordinatore del Settore tecnico nazionale Under 16 maschile della FITP, Marco Meneschincheri, ex tennista ATP e commentatore tecnico di SuperTennis, e Luca Stefanini, direttore generale di J Medical Torino. Al tavolo anche quattro giovani tennisti del Master del Circuito Junior Next Gen Italia 2026.

In corsia e allo stand. Nei giorni del torneo Tennis and Friends ha portato il tennis anche negli ospedali, con le visite dei tecnici e dei maestri della FITP all’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita e ai pazienti oncologici adulti dell’INOC di Candiolo. Lo stand al Fan Village ha accolto molti volti noti: l’attore e conduttore Max Giusti, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta, il direttore generale della ASL Città di Torino Carlo Picco, il direttore degli Internazionali BNL d’Italia Paolo Lorenzi, l’ex tennista e allenatore Vincenzo Santopadre e l’astista azzurra Great Nnachi.

Oggi, domenica 22 novembre, ultima giornata dell’Area Salute, con visite gratuite dalle 10.30 alle 19.