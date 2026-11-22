INVIATO A TORINO - Sinner è stato il grande assente alle Atp Finals. Inutile girarci intorno, non vedere Jannik è un grande dispiacere per tutti e l'atmosfera ne risente. I dati dimostrano che l'evento è stato un successo in termini di pubblico e organizzazione anche senza l'ex numero uno al mondo, ma il presidente della Fitp Angelo Binaghi ovviamente si augura di rivederlo protagonista nel 2027, come tutti. Durante la conferenza stampa che chiudeva le Finals, Binaghi ha definito Sinner un re nudo alla metà: "Intendo dire che oggi non c’è più da analizzare un campione che è stanco - ha spiegato poi il presidente della Fitp - qui c’è un giovane ragazzo che per la seconda volta (la prima è il caso Clostebol, ndr) deve affrontare un problema che ha origini oscure, perché lui non ha avuto un trauma, non si capisce come e quando possa finire e con quale epilogo ed è un problema che riguarda il suo modo di essere, perché il tennis per lui è come per un bambino piccolo il giocattolo più importante con cui è cresciuto, attraverso il quale si è affermato come campione e come uomo, è sicuramente la cosa a cui tiene di più nella sua vita e ci sono milioni di persone come me che in questo momento sono dispiaciute da un punto di vista umano per quello che gli sta succedendo come ragazzo, ancor prima che come atleta, come professionista e come azienda. Il lato umano oggi è quello che più preoccupa e dispiace”.