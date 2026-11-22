INVIATO A TORINO - “Abbiamo superato lo stress test”. Con questa frase Angelo Binaghi ha presentato i dati nella conferenza stampa che ha tracciato un bilancio delle Atp Finals 2026 . Il riferimento ovviamente è all’assenza pesante di Jannik Sinner . I dati mostrati però documentano un aumento del 96% in termini di spettatori dal 2021 e un +18% di incasso rispetto all’anno precedente. “Organizzare un evento di questa portata senza il campione del mondo Jannik Sinner - dice il presidente della Fitp - assente per infortunio, era un compito improbo. Eppure tutto è andato oltre le più rosee aspettative, come dicono l'apprezzamento del pubblico e, ancor prima, i dati" ha aggiunto. "Abbiamo raggiunto il record assoluto di presenze complessive, tra Campo Centrale, allenamenti, Fan Village e Grand Opening Show. È anche il frutto dei miglioramenti al site realizzati negli ultimi quattro anni con Parcolimpico, che ringrazio: dal 2022 abbiamo aggiunto 2.375 posti, portando i seggiolini disponibili a 13.648" ha spiegato Binaghi. L’assenza di Sinner, come documentano i dati, non ha pesato sull’afflusso del pubblico: 15 sessioni di sold out consecutive. “La biglietteria del Campo Centrale cresce più degli spettatori complessivi, grazie a 15 sessioni consecutive di sold out. Questo però significa anche che il Campo Centrale non ha più margini e che le presenze potranno crescere ancora solo con le manifestazioni collaterali”.

Atp Finals tra Torino e Milano dal 2028

Il futuro però non è ancora delineato: le Finals saranno sicuramente in Italia fino al 2030, a Torino nel 2027. Per i restanti tre anni c’è il ballottaggio tra Milano e Torino. "Le sedi di queste grandi manifestazioni devono essere stabilite e rese pubbliche circa un anno e mezzo prima dall'edizione di cui si tratta - ha spiegato Binaghi - quindi da qua alla prima metà dell'anno qualche decisione va presa. Speriamo di farcela perché le variabili sono tante". Riferito a Torino Binaghi sottolinea che "stiamo parlando di una location straordinaria e forse hanno ragione anche quelli che dicono che ha anche la dimensione giusta per ospitare eventi di questa portata". Tecnicamente la federazione può proporre il cambio di sede a Atp che ha l'ultima parola perché è la proprietaria dell'evento. "Devo parlare col ministro e dovete avere fiducia - ha aggiunto Binaghi - ma ad oggi non so dove si giocherà".

Abodi. "Non c'è ragione per cambiare quando si sta bene"

Su questo tema è intervenuto anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: “Non è una preoccupazione quello che succederà nel 2028 - ha detto - anche se raccolgo l'invito perché saranno poi il presidente Binaghi con il presidente dell'Atp a decidere. Ma non c'è mai una buona ragione per cambiare quando si sta bene, quando si è bene accolti, quando ci si sente a proprio agio, quando si crea valore aggiunto sia dal punto di vista economico e finanziario sia dal punto di vista dell'impatto sociale, quando la gente sta bene perché c'è questo evento e magari grazie a questo evento fa sport più di quanto lo facesse il giorno prima”.