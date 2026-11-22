Dai grandi eventi internazionali ai playground di quartiere, con un unico obiettivo: trasformare lo sport in un’opportunità per tutti. È la doppia missione di Sport e Salute, ribadita dal presidente Marco Mezzaroma intervenendo alla conferenza stampa finale delle Nitto ATP Finals di Torino.



"Quando Sport e Salute partecipa a un grande evento sportivo ha una doppia missione: collaborare con le Federazioni e gli organismi coinvolti per garantirne la riuscita e fare in modo che, soprattutto quando ci sono investimenti pubblici, la manifestazione produca benefici concreti per i cittadini. Sul campo abbiamo dimostrato di essere all’altezza dei compiti che ci vengono affidati. Siamo una garanzia nell’organizzazione dei grandi eventi, ma il nostro lavoro non finisce con la manifestazione".



"Il valore aggiunto è la legacy, l’eredità che un grande evento lascia ai territori. Torino ne è un esempio concreto: appena una settimana fa è stato inaugurato il primo spazio Sport Illumina in Piemonte, uno degli otto previsti nella regione. Un playground multidisciplinare che ospita anche il tennis, con la stessa resina GreenSet utilizzata sui campi delle ATP Finals".



"C’è un legame bellissimo tra questi due luoghi, tra lo sport di tutti e lo sport dei campioni. Il nostro auspicio è che un bambino o una bambina che oggi inizia a giocare in un playground Sport Illumina possa un giorno ritrovarsi qui, a Torino, a competere con i migliori. Magari proprio alle ATP Finals".



"Un ponte tra presente e futuro che passa anche dalle Next Gen ATP Finals di Reggio Calabria e dall’impegno di Sport e Salute per lo sviluppo del wheelchair tennis: grazie alla convenzione con la FITP, la Società organizzerà tornei dedicati, ampliando le occasioni di partecipazione e inclusione attraverso lo sport".



"La vera legacy non è soltanto ciò che un evento lascia, ma ciò che permette di far nascere. Il nostro compito è trasformare gli investimenti in opportunità, gli spazi in luoghi di incontro e lo sport in una possibilità concreta per le nuove generazioni. Perché i campioni di domani possono cominciare proprio da lì: da un playground, da una racchetta e dalla possibilità di sognare".



"È questa la sfida di Sport e Salute: trasformare i grandi eventi in un punto di partenza, creando occasioni e luoghi per fare sport sempre più vicini ai cittadini, sotto casa, gratuiti e accessibili a tutti".