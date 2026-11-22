Quanto ha guadagnato Carlos Alcaraz con la vittoria alle Atp Finals, la cifra è pazzesca!
Carlos Alcaraz ha conquistato le Atp Finals per la prima volta in carriera. Lo ha fatto a Torino grazie al successo in finale ai danni di Alexander Zverev, battuto con il punteggio di 6-2 7-6. Lo spagnolo ha completato così la settimana perfetta e conquistato il terzo torneo consecutivo dopo quelli di Vienna e Parigi. Anche se il ranking dice che il numero uno al mondo è Zverev, è evidente come Alcaraz e Jannik Sinner siano superiori al tedesco quando sono in buona salute.
La cifra guadagnata da Alcaraz
Approdato in finale vincendo tutti e quattro i match disputati a Torino, Carlos era già certo di incamerare oltre due milioni e mezzo di dollari. Grazie al trionfo nell'atto conclusivo, invece, Alcaraz ha raddoppiato la cifra. In qualità di campione imbattuto, lo spagnolo andrà via dall'Italia con un maxi-assegno da 5 milioni 171 mila dollari. Per lui anche 1.500 punti che gli permettono di accorciare le distanze dalla seconda posizione - occupata da Sinner - nel ranking ATP.
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