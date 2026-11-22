Carlos Alcaraz ha conquistato le Atp Finals per la prima volta in carriera. Lo ha fatto a Torino grazie al successo in finale ai danni di Alexander Zverev, battuto con il punteggio di 6-2 7-6. Lo spagnolo ha completato così la settimana perfetta e conquistato il terzo torneo consecutivo dopo quelli di Vienna e Parigi. Anche se il ranking dice che il numero uno al mondo è Zverev, è evidente come Alcaraz e Jannik Sinner siano superiori al tedesco quando sono in buona salute.