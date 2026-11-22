INVIATO A TORINO - Alcaraz ce l’ha fatta al secondo tentativo, stavolta non aveva Sinner di fronte. Un altro numero uno, Sascha Zverev, si è inchinato allo spagnolo, che è arrivato dove nemmeno Nadal era arrivato. Rafa non ha mai vinto le Atp Finals e ha giocato solo due finali. Carlos ha riportato la coppa dei Maestri in Spagna dopo 28 anni, dalla vittoria di Alex Corretja . Il numero tre al mondo ha messo anche questo trofeo in bacheca e ora è a poco più di trecento punti da Sinner . Durante la premiazione in campo ha abbracciato Del Piero, presente alla finale esattamente come l'anno scorso.

Alcaraz, dalla paura per l'infortunio alla vittoria

Questa è una vittoria pazzesca perché Alcaraz l’ha raggiunta gestendo il suo corpo alla perfezione. Non stava bene: giovedì la grande paura dipinta sul volto, con la risonanza magnetica che ha scongiurato problemi grossi. Poi, passato il pericolo ha programmato tutto nei minimi dettagli, riducendo gli allenamenti e spostandoli a ridosso delle gare per evitare contrattempi. Contro Cobolli ha vinto, anche se non contava nulla, poi in sala stampa ha risposto un po' infastidito a chi gli chiedeva notizie sulle sue condizioni di salute. Contro Ben Shelton ha concesso un set e poi ha rivelato di aver aggiustato qualcosa nel suo gioco per preservare i suoi muscoli affaticati. Non correva più come un matto su ogni palla e non spingeva il suo corpo oltre il limite, come faceva in passato. Una tattica che ha funzionato alla grande. L’infortunio al polso destro lo ha tenuto fuori per quattro mesi e mezzo, e anche lì ha dimostrato una mentalità da campione. Non ha affrettato i tempi e da quando è tornato ha solo vinto: in 55 giorni ha messo in bacheca quattro titoli. Questa è la quindicesima vittoria nei campi indoor.

Zverev si inchina ancora una volta: Alcaraz e Sinner non li batte

Zverev le Finals le ha vinte già due volte, e su questo campo a inizio torneo gli è stata consegnata la coppa da numero uno al mondo. Anche stavolta però non è riuscito a battere Alcaraz e questo alimenterà il dibattito e le critiche di chi dice che non merita di essere numero uno, perché non riesce mai a sconfiggere contro Sinner e Carlitos. L'ultima vittoria con lo spagnolo l'ha ottenuta proprio qui, alle Finals due anni fa. nel girono, poi sono arrivate tre sconfitte. La sua però resta una stagione pazzesca, in cui ha vinto due Slam. Per Torino è stata una grande notte, anche se l’assenza di Sinner, spesso evocato sugli spalti, si è fatta sentire.