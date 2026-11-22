INVIATO A TORINO - Alcaraz si siede in sala stampa accanto al trofeo che ha inseguito con tutte le sue forze, sfiorato l'anno scorso con Sinner in finale e conquistato quest'anno contro Zverev dopo una stagione pazzesca. Carlitos si prende l'applauso e scarica l'adrenalina in un lungo sorriso. È stata una settimana difficilissima per lui, soprattutto per il problema alla coscia sinistra che lo ha spaventato e con cui ha dovuto convivere. "Ho passato dei momenti difficili - racconta lo spagnolo - dentro e fuori dal campo e ho dovuto prendere decisioni importanti. Ci sono stati degli esami medici (giovedì la risonanza magnetica, ndr), credo che lo abbiano visto tutti. Questi problemi sono arrivati in un momento in cui ero già qualificato, e questo mi ha aiutato, non lo nascondo. Il lavoro fatto nelle prime due partite mi ha aiutato a prendere una decisione diversa durante i test. Gli esami sono andati bene, quindi abbiamo deciso di andare avanti".

Alcaraz: "Mai pensato al ritiro"

Al ritiro però, Alcaraz non ci ha pensato nemmeno un secondo: "Sul tavolo non c'è mai stata l'ipotesi di ritirarmi, è qualcosa che non ho mai contemplato, ma ovviamente non sapevamo come mi sarei sentito e come sarebbero trascorsi i giorni dopo gli esami, dopo l'ultima partita della fase a gironi e dopo le semifinali. Il corpo può reagire in qualsiasi modo e bisognava essere preparati a questo tipo di decisioni. Questo genere di pensieri e di incertezza è ciò che ha reso questa settimana un po' più difficile del dovuto. Ma come ho detto, avevo accanto gran parte del mio team e della mia famiglia: mi hanno tranquillizzato, mi hanno dato serenità, e questa è stata una parte fondamentale per poter essere qui con il trofeo".

Alcaraz: "Ora la Coppa Davis, ci tengo tantissimo"

Adesso c'è la Coppa Davis, uno dei pochi trofei che mancano ad Alcaraz insieme all'oro Olimpico, Shanghai e Canada. Già questo è impressionante a soli 23 anni. "La Davis è molto importante per me - sottolinea il numero tre al mondo - da domani saremo lì a provarci. Ora farò esattamente quello che ho fatto qui dopo ogni partita per essere nella migliore condizione fisica possibile, per poter andare a Bologna, dare il massimo e aiutare la squadra il più possibile. Sarà una settimana molto bella per la quale ho tantissima voglia".

Alcaraz: "Non mi sento il numero uno"

Ha giocato da fenomeno e ha battuto il numero uno al mondo, ma Alcaraz dice di non sentirsi superiore a Zverev e Sinner che lo precedono in classifica: "Assolutamente no. Tutti crediamo di essere il numero uno. Io, Sascha, Jannik, Shelton, penso che tutti ci consideriamo i numeri uno del mondo. E penso che la fiducia in se stessi sia davvero importante. Quando si scende in campo per l'allenamento, quando si affronta una partita, è fondamentale credere in se stessi. Ma il numero uno adesso è Sascha. Se lo merita davvero. Nessuno gli porterà via quella posizione e il primo posto. Dobbiamo dirlo: in questo momento la classifica dice che è Sascha, e dobbiamo dargliene atto".

Alcaraz: "Cantavo nei cambio campo, erano belle canzoni"

Panatta ha detto che queste Finals sembrano una discoteca con la musica ad alto volume. Alcaraz nei cambio campo si rilassava cantando: "Beh, a dire il vero erano delle belle canzoni. Ad essere sincero questo mi aiuta, perché essere davvero concentrato sulla partita per due ore è difficile. Avere quei piccoli momenti mi aiuta molto a rilassarmi, a stare lontano da tutto il nervosismo che potrei avere in quel momento. Penso che quando mi lascio trasportare e mi rilasso, tutto va molto meglio. Ballare un po', cantare un po', mi aiutano molto a rilassarmi, e poi a dare il massimo, andare dritto al punto con il mio servizio, la risposta, non importa. Penso che tutto venga da sé, tutto vada molto meglio quando succede così. Sì, e anche perché mi piacciono le canzoni".

Alcaraz e l'aneddoto sul Championship Point

Un altro aneddoto divertente che racconta Carlitos, è quando si è sdraiato a terra dopo il Championship Point: "Prima di tutto, a essere onesti, a volte chiamano il rimbalzo un po' in ritardo, quindi nei primi secondi in cui ero steso a terra in campo, pensavo: 'Ti prego, fai che la palla sia dentro'. Non l'avevano chiamata e io non l'avevo sentita".