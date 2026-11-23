INVIATO A TORINO - Nel 1875 Babolat ha inventato le corde da tennis, lo stesso anno in cui sono state definite le regole di questo sport. 150 anni dopo ha firmato l’accordo per diventare official stringer alle Nitto Atp Finals . A noi ha permesso di varcare il loro tempio sacro, quel piccolo laboratorio nella pancia dell’ Inalpi Arena dove quattro incordatori si sono presi cura delle racchette degli otto maestri, e non solo. Un team di quattro persone ha lavorato senza sosta per tutta la durata del torneo. Tra loro c’è l’Italiano Marco Rossani , che fa questo mestiere da quando aveva 17 anni, ne sono passati 41 e l’entusiasmo è sempre lo stesso. Quando si parla di intelligenza artificiale infatti, ci mostra con orgoglio le sue mani da artigiano: “Queste non le puoi sostituire - ci dice - io me le sono operate entrambe. Una cosa non potrà mai essere sostituita, la capacità di intervento sul problema. La sensazione che ha l’incordatore non la puoi sostituire”.

"Ogni racchetta richiede 20-22 minuti di lavorazione"

Con i campioni c’è un patto di riservatezza, non possono svelarci nessun segreto di come vogliono che siano incordate le loro racchette, però qualche curiosità ce la raccontano: “Ogni racchetta richiede circa 20-22 minuti di lavorazione e in un torneo come le Atp Finals se ne possono lavorare circa 800-1000”. Oltre alle Finals, Babolat è official stringer anche a Wimbledon, quindi Rossani ha lavorato sulle racchette che hanno portato Sinner sul trono. “Per noi è importante mantenere lo stesso standard di qualità per ogni racchetta. Pensate un giocatore che porta 8 racchette e devono essere tutte identiche. Le corde non sono fabbricate ad hoc per i giocatori come le racchette, sono le stesse per tutti. La differenza la fa il tipo di lavorazione che fa l’incordatore, alcune procedure operative e manovre specifiche. Ci sono varie cose che possono essere preferite da un giocatore piuttosto che da un altro”. Si prendono cura dello strumento dei campioni, hanno un ruolo delicatissimo, e sono pronti a rispondere a ogni esigenza, anche a una richiesta di cambio corde a partita in corso: "È una consuetudine sempre più diffusa oggi, ahimé", dice Rossani con un sorriso. Basta chiedere, loro ci sono.