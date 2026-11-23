Prima di prendere posto sugli spalti, molti spettatori sono arrivati in anticipo al Fan Village per fare un controllo. È una delle immagini che raccontano la sesta edizione di Tennis and Friends – Salute e Sport alle Nitto ATP Finals, che si è conclusa questa sera con oltre 3.000 controlli gratuiti tra visite specialistiche e attività di counseling. L'affluenza all'Area Salute ha superato le attese.

«Mi ha colpito vedere quante persone siano arrivate prima delle partite proprio per fare un controllo. In una giornata che aspettavano per il tennis, hanno trovato il tempo per prendersi cura di sé», dichiara il professor Giorgio Meneschincheri, presidente e fondatore di Tennis and Friends, Official Charity delle Nitto ATP Finals. «Ringrazio tutti i professionisti che hanno accolto il pubblico e gli ambassador che, con la loro presenza, ci hanno aiutato a coinvolgere tante persone». All'Area Salute hanno fatto visita il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi.

L'Area Salute è stata coordinata dalla ASL Città di Torino. Nel fine settimana conclusivo, per la prima volta alla tappa torinese, anche i cardiologi della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dell'Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma hanno fatto parte della squadra sanitaria, lavorando al fianco dei colleghi torinesi. Da Roma a Torino, la sanità pubblica della ASL e i due ospedali del Gemelli hanno lavorato insieme, negli stessi studi, al servizio dei cittadini.

Oggi, nell'ultima giornata, le eccellenze cardiologiche di Roma e Torino si sono ritrovate al Fan Village per offrire prevenzione gratuita contro le malattie cardiovascolari. Con le loro équipe c'erano il dottor Giacomo Giovanni Boccuzzi, direttore della Cardiologia dell'Ospedale San Giovanni Bosco della ASL Città di Torino, il professor Francesco Burzotta, direttore della UOC di Cardiologia del Policlinico Gemelli, e il dottor Antonio Maria Leone, responsabile della Cardiologia diagnostica e interventistica – UTIC dell'Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola.

Hanno partecipato all'Area Salute ASL Città di Torino, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, INOC – Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, Humanitas, Ospedale Koelliker, GVM Care & Research con la Clinica Santa Caterina da Siena Torino e il Maria Pia Hospital Torino, J Medical e Chiron Salute.

A Max Giusti la Coppa «Una volée per la salute»

Sui campi delle Nitto ATP Finals, in occasione di «La prevenzione scende in campo», hanno giocato, tra gli altri, Marco Meneschincheri, Diego Nargiso e i medici impegnati nelle attività di prevenzione dell'Area Salute.

La Coppa «Una volée per la salute» è stata assegnata a Max Giusti per il suo impegno nel promuovere la prevenzione attraverso lo sport. Da quindici anni al fianco di Tennis and Friends, Giusti ha partecipato a ogni appuntamento e ha contribuito a diffondere la cultura della prevenzione.

Al Fan Village sono passati molti ambassador e volti noti, tra cui Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Fabio Fognini, Andrea Vavassori, Neri Marcorè, Vincenzo Santopadre e Paolo Lorenzi.

Quando le Finals sono entrate in corsia

Tra i momenti più toccanti della settimana ci sono stati gli incontri con i piccoli pazienti dell'Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita e con i pazienti oncologici adulti dell'INOC – Istituto Nazionale Oncologico Candiolo. Roberta Vinci, finalista agli US Open, ha giocato in corsia insieme ai tecnici federali della FITP, guidati da Michelangelo Dell'Edera. Per i ragazzi del Regina Margherita, quei palleggi sono stati un modo per vivere un po' dell'emozione delle Finals direttamente in reparto.

I progetti presentati al Fan Village

Sul palco del Fan Village, i panel organizzati con SuperTennis e la Federazione Italiana Tennis e Padel hanno dato spazio alla ricerca, ai giovani e ai progetti di prevenzione e solidarietà. Tennis and Friends in Corsia, avviato nel 2025, porta il tennis nei reparti di oncologia pediatrica e offre ai piccoli pazienti un momento di gioco e condivisione. Salute a Bordo offre check-up sugli autobus del trasporto pubblico in diverse città.

Grazie al progetto Tennis and Friends nel Mondo, in Benin è stato realizzato un servizio di telemedicina già operativo, mentre in Uganda è partita l'iniziativa a sostegno della costruzione di una casa famiglia.

Prossima tappa a Reggio Calabria

Tennis and Friends – Salute e Sport torna in campo il 5 e 6 dicembre a Reggio Calabria, in vista delle Next Gen ATP Finals. Dopo Torino, la prevenzione incontrerà il pubblico del torneo dedicato alle nuove generazioni del tennis.

