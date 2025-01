Padel, il Cupra Fip Tour 2025 infrange tutti i record

Un circuito sempre più globale, che cresce nel numero di tornei e Paesi coinvolti grazie al lavoro incessante e di massima collaborazione tra la Federazione Internazionale Padel e le Federazioni nazionali. Il CUPRA FIP Tour 2025 ha già iniziato il suo viaggio in tutto il mondo che toccherà i cinque continenti e anche mete finora inesplorate, dando a giocatrici e giocatori la possibilità di fare esperienza a livello internazionale e conquistare preziosi punti per il ranking FIP. È questa una delle grandi novità del CUPRA FIP Tour 2025: la maggior disponibilità di punti per la classifica mondiale in funzione di un meccanismo premiante potenziato che offrirà maggiori chance ai giocatori e alle giocatrici che vogliono fare esperienza e a coloro che hanno l’obiettivo di crescere nelle rispettive classifiche.



Sono già 160 i tornei confermati per il 2025, con un incremento di 46 (+40%, un numero destinato a crescere) rispetto a tutto il 2024, quando si chiuse a quota 114: segnale evidente dell'appeal del circuito FIP ‘griffato’ CUPRA. I primi tornei si sono svolti in Australia – con la partecipazione, tra gli altri, di stelle del tennis mondiale come Pat Rafter, Jonas Bjorkman, Sara Errani, Tathiana Garbin – ma il CUPRA FIP Tour è già sbarcato in Europa e in Sudamerica e in questo fine settimana tornerà in Qatar, un fenomeno globale che mantiene intatto il proprio obiettivo-madre: diffondere il padel in ogni angolo del pianeta con un occhio particolare alla NextGen. Il CUPRA FIP Tour è un vero e proprio trampolino di lancio per i talenti emergenti, dove i giovani giocatori si fanno strada verso l’élite mondiale. Lo hanno dimostrato stelle come Arturo Coello, Fede Chingotto, Mike Yanguas, Claudia Jensen, Sofia Araújo e Tamara Icardo, che hanno mosso i primi passi in questo circuito prima di brillare ai vertici del padel.



Sono quattro le categorie del CUPRA FIP Tour 2025: FIP Platinum, FIP Gold, FIP Silver e FIP Bronze, con un aumento dei punteggi per le coppie vincitrici. I vincitori dei tornei FIP Platinum riceveranno infatti 300 punti nel ranking FIP; per i vincitori dei FIP Gold ci saranno 150 punti, per quelli dei FIP Silver 80 e per quelli dei FIP Bronze 40. I vincitori delle CUPRA FIP Finals, infine, riceveranno 225 punti.



Tra i tornei già confermati per quest’anno, ci sono nove nazioni che per la prima volta si preparano a ospitare un appuntamento ufficiale del circuito della Federazione Internazionale Padel: Repubblica Dominicana, Sudafrica, Kazakistan, Hong Kong, Malesia, Singapore, Romania, Vietnam e Indonesia. Il CUPRA FIP Tour supera ogni confine.

