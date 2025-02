Thomas Bach a Carraro: “Avete fatto un grande lavoro nel diffondere il padel a livello mondiale”

I cinque cerchi olimpici che si stagliano sullo sfondo del Salone d'Onore del CONI negli scatti dei fotografi che ritraggono i presidenti di CIO e FIP, rispettivamente Thomas Bach e Luigi Carraro – rappresentano la metafora perfetta del Grande Sogno di chiunque ami il nostro sport: il padel alle Olimpiadi. Tutto sembra più vicino quando il numero uno della International Padel Federation Luigi Carraro, impugna la racchetta 'mondiale' della FIP – è di color oro, una elegante coincidenza che richiama da vicino l'oro delle medaglie olimpiche – per donarla al presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, che la impugna sorridente prestandosi a flash e telecamere. E qui, gli scatti dei fotografi raddoppiano, triplicano e se ne perde il conto.



L'occasione è di eccellenza assoluta, l'incontro tra il Presidente del CIO Thomas Bach con i vertici del mondo dello sport italiano. Poi, il colloquio tra il numero uno del CIO e Luigi Carraro e alla fine, i complimenti di Bach per “l'enorme lavoro che la FIP ha portato avanti in questi anni, diffondendo il padel in tutto il mondo, favorendo la pratica sportiva amatoriale e agonistica”. Luigi Carraro ha poi ringraziato Thomas Bach: “Lo ringrazio, le sue parole sono un riconoscimento per il lavoro della FIP, delle federazioni nazionali che quotidianamente si impegnano per la crescita del nostro sport e per tutti coloro che lavorano con passione dentro e fuori dai campi di padel”.

