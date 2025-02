Belasteguin porta il Premier Padel a Miami

Il motorola razr Miami Premier Padel P1 – che si giocherà nel cuore di Miami Beach, presso il Convention Center – rappresenta un momento storico per il padel, ospitando per la prima volta negli USA un torneo del Qatar Airways Premier Padel Tour, il circuito globale governato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) con i migliori giocatori maschili e femminili del mondo. Fernando Belasteguin sarà il direttore del torneo. MIAMI - Il motorola razr Miami Premier Padel P1 è una pietra miliare nella storia del padel. La prima edizione del torneo di Miami diventa l’evento iconico degli Stati Uniti del circuito Premier Padel, il principale tour professionistico di padel al mondo, che ospiterà 24 tornei in 16 Paesi durante la stagione 2025.



Come torneo P1, quello di Miami sarà uno degli eventi più importanti del calendario del Qatar Airways Premier Padel Tour e sarà il secondo evento P1 della stagione dopo quello di Riyadh. I tornei P1 attirano i giocatori più quotati al mondo e rappresentano la categoria più alta di eventi dopo i quattro eventi Major del Tour e le Qatar Airways Premier Padel Finals.



Il main draw del motorola razr Miami Premier Padel P1 si terrà dal 18 al 23 marzo nella straordinaria e iconica location di Miami Beach. Il Miami Beach Convention Center ospiterà la tappa americana del Premier Padel, dove gli appassionati avranno accesso a un campo centrale e a quattro “Elite Courts” – forniti dal fornitore ufficiale di campi da gioco di Premier Padel, MejorSet, e dall’official Turf Mondo – dove i migliori giocatori del mondo si sfideranno per vincere e guadagnare punti cruciali per il ranking FIP.



La formula del torneo prevede un tabellone di qualificazione per 16 giocatori del ranking maschile e 8 del ranking femminile. Il main draw maschile conta invece 40 coppie, mentre quello femminile sarà da 28 coppie. I giocatori professionisti degli Stati Uniti riceveranno una wild card per ogni main draw – sia maschile che femminile – come deciso dalla United States Padel Association (USPA) in accordo con Premier Padel. Due ulteriori wild card per i giocatori statunitensi – una per gli uomini e una per le donne – saranno assegnate per il tabellone di qualificazione.



Mentre i migliori giocatori del mondo daranno prova delle loro abilità in campo, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi dirigerà i ‘lavori’ fuori dal campo. La leggenda Fernando Belasteguin – numero 1 al mondo per 16 anni – sarà il direttore del motorola razr Miami Premier Padel P1. Dopo essersi ritirato dalle competizioni nel dicembre scorso, Belasteguin ha abbracciato questo nuovo prestigioso ruolo che riflette la qualità di questa novità nel calendario in Florida.



“Sono molto felice di accettare la sfida di essere il direttore sportivo del Miami P1, il primo torneo Premier Padel nella storia degli Stati Uniti. Una sfida che affronto insieme a Premier Padel in un Paese così importante per lo sviluppo del nostro sport. Farò del mio meglio affinché sia un torneo che coinvolga tutti gli attori del mercato statunitense, dai club ai giocatori. Speriamo di poter contribuire insieme alla crescita del padel come sport negli Stati Uniti”.



“Siamo entusiasti di essere partner del motorola razr Miami Premier Padel P1, portando l’emozione del padel sul palmo della mano con uno smartphone dinamico e versatile come il gioco stesso”, ha dichiarato Rudi Kalil, presidente di Motorola North America. “Come sport in rapida crescita che affascina i fan di tutto il mondo, soprattutto i giovani, Premier Padel condivide il nostro impegno a creare esperienze uniche e significative per i consumatori. Siamo entusiasti di partecipare al suo debutto negli Stati Uniti, mettendo in contatto sia i fan nuovi che quelli esistenti”.



BIGLIETTERIA VIVATICKET Inc, leader mondiale nella biglietteria e nella gestione delle sedi, sarà il partner ufficiale della biglietteria del motorola razr Miami Premier Padel P1. I biglietti per il torneo che vedrà sfidarsi i migliori giocatori del mondo sono disponibili su miamipremierpadel.com Non perdete l’occasione di partecipare allo spettacolo! Il torneo P1 di Miami è promosso e organizzato da One16Sports US e NSA Group, due organizzazioni leader a livello mondiale nel settore del padel. Per maggiori informazioni su Premier Padel, è possibile consultare il sito ufficiale di Premier Padel, www.premierpadel.com.

