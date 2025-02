Il Kuwait ospiterà la storica prima edizione della FIP World Cup Pairs

Montepremi complessivo superiore a 1 milione di euro, diviso equamente tra il torneo maschile e femminile.

I vincitori del torneo riceveranno 2.000 punti per il ranking FIP, mentre i finalisti ne guadagneranno 1.200.

La prestigiosa “The Arena Kuwait” ospiterà il campo centrale, con ulteriori strutture di gioco presso la Rafa Nadal Academy.

La scelta del Kuwait arriva dopo lo straordinario successo del Kuwait City Premier Padel P1 del 2024, con strutture di livello mondiale a disposizione dei giocatori.



Il Kuwait è pronto a diventare protagonista nel mondo del padel professionistico, ospitando la storica prima edizione della FIP World Cup Pairs, evento sostenuto da BNK Holding e in collaborazione con Premier Padel, che si terrà dal 3 al 9 novembre 2025. Il prestigioso torneo della stagione 2025 assegnerà ai vincitori il primo titolo di “Campioni del Mondo FIP”, 2.000 punti FIP e un montepremi complessivo superiore a 1 milione di euro, equamente distribuito tra le categorie maschile e femminile.



La scelta del Kuwait come sede per il torneo storico è il risultato del grande successo ottenuto durante il Kuwait City Premier Padel P1 a novembre 2024. Un evento che ha consolidato il paese come forza emergente nel padel internazionale, anche grazie ai numerosi elogi ricevuti dai giocatori per l'organizzazione e le eccellenti condizioni di gioco.



L'edizione inaugurale avrà come cornice la prestigiosa “The Arena Kuwait” a Zahra, nella zona del Governatorato di Hawalli, che ospiterà il campo centrale, con ulteriori strutture di gioco presso la Rafa Nadal Academy. Oltre al Premier Padel P1 dello scorso anno, il Kuwait ha ospitato con successo un torneo della CUPRA FIP Tour (Rise) nel novembre 2023 e le qualificazioni Asia-Africa per i FIP World Padel Championships 2024, confermando ulteriormente la crescente passione per il padel nel paese.



L’accesso alla FIP World Cup Pairs sarà determinato dalla posizione dei giocatori nella classifica FIP 2025, che sarà definita dopo il torneo Milano P1, in programma dal 6 al 12 ottobre 2025. Il torneo prevede una fase di qualificazione e un tabellone principale composto da 48 coppie maschili e 40 femminili, che si sfideranno per il titolo mondiale. Le coppie vincitrici di entrambe le categorie guadagneranno 2.000 punti FIP, mentre i finalisti otterranno 1.200 punti.