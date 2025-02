La Federazione Internazionale Padel intensifica gli sforzi per combattere la manipolazione degli eventi sportivi

La Federazione Internazionale Padel (FIP), insieme alle Federazioni nazionali, alle associazioni dei giocatori e alla Professional Padel Players Coaches Association (PPPCA), è in prima linea nella lotta contro il match fixing.



Organizzato dall'Unità per la Prevenzione della Manipolazione delle Competizioni (OM Unit PMC) del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il webinar si è concentrato sull'integrità dello sport e sulla prevenzione della manipolazione delle competizioni. Dopo una precedente sessione sull’antidoping in collaborazione con l'International Testing Agency (ITA), questa iniziativa sottolinea l'impegno della FIP a sensibilizzare la comunità del padel su un altro tema critico, in particolare nell'ambito delle sue ambizioni olimpiche.



Il webinar è stato suddiviso in due sessioni: una in inglese condotta da Evangelos Alexandrakis, Senior Policy & Institutional Relations Manager, e una in spagnolo presentata da Laura Valle, Awareness-Raising Officer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA