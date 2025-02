EA7 World Legends Padel Tour, il calendario completo 2025: c'è Roma

Riparte da Londra EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, il circuito mondiale riservato alle leggende del calcio e di altri sport, organizzato dalla WLPT. Sabato 7 e domenica 8 marzo, sui campi di The Padel Hub, prenderà il via l’edizione 2025. EA7 Emporio Armani è title sponsor e official outfitter dell’intero circuito. Il livello dei partecipanti sarà altissimo fin dalla prima tappa. A tentare di vincere in casa propria sarà John Terry , ex capitano dell’Inghilterra con cui ha giocato 78 partite e storica bandiera del Chelsea, club con il quale ha vinto tutto: 1 Champions League, 1 Europa League, 5 Coppe d’Inghilterra, 3 Coppe di Lega, 5 Premier League e 3 Community Shields. Giocherà di fatto in casa anche Gianfranco Zola, ribattezzato The Magic Box proprio durante la sua esperienza inglese, con la maglia del Chelsea, e vicecampione del mondo con l’Italia a Usa 1994. Anche la sua bacheca, a livello di club, è carica di successi: Coppa Uefa e Supercoppa Uefa con il Parma; scudetto e Supercoppa Italiana con il Napoli; Coppa delle Coppe, Supercoppa Uefa, 2 Coppe d’Inghilterra, Coppa di Lega e Community Shield con il Chelsea. Confermata la presenza di Andriy Shevchenko, attuale presidente della UAF, la federazione calcistica ucraina, e stella di prima grandezza durante la sua carriera da calciatore. Con il Milan di Carlo Ancelotti ha vinto tutto, compresa la Champions League del 2003: suo il rigore decisivo in finale contro la Juventus, proprio in Inghilterra (all’Old Trafford di Manchester).

EA7 World Legends Padel Tour, tutti gli appuntamenti

Ai nastri di partenza, fra gli altri, un Campione del Mondo: Fernando Llorente. L’ex attaccante ha fatto parte del ciclo trionfale della Nazionale spagnola, vincendo il Mondiale in Sudafrica nel 2010 e gli Europei del 2012 in Polonia e Ucraina. Dopo quella inaugurale di Londra, l’edizione 2025 dell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR prevederà le tappe di Parigi (4-5 aprile), Roma (23-24 maggio), Madrid (6-7 giugno), Amsterdam (5-6 settembre), Istanbul (19-20 settembre) e New York (10-11 ottobre). Le Finals si giocheranno a Miami il 28 e 29 novembre. Di queste tappe, tre rappresentano una novità assoluta per il circuito: Londra, Istanbul e New York. La coppia vincitrice dell’edizione 2024, e quindi Campione del Mondo in carica, è stata quella formata dagli ex tennisti spagnoli Sergi Bruguera e Felix Mantilla. “Migliorare il livello già altissimo della prima edizione non era un compito facile – sono le parole di Alessandro Moggi, presidente di WLPT – eppure ce l’abbiamo fatta. Innanzitutto grazie alla conferma come main sponsor di EA7 EMPORIO ARMANI, a cui vanno i miei primi e più sentiti ringraziamenti. Ha creduto nel nostro progetto, e con grande entusiasmo ci accompagnerà anche durante l’intera edizione 2025. Sono particolarmente orgoglioso di aver aggiunto al calendario le tappe in tre città iconiche come Londra, Istanbul e New York. Totalmente diverse fra di loro, eppure

magiche allo stesso modo. Mettiamo in palio il titolo di Campioni del Mondo dell’EA7 World Legends Padel Tour, e questo aggiunge ulteriore prestigio alla nostra manifestazione. Nel corso delle diverse tappe vedremo in campo le più grandi leggende del calcio, ma anche quelle di altri sport”.