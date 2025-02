ICMG e FIP annunciano l’inclusione ufficiale del Padel nei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

Il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (ICMG) e la Federazione Internazionale Padel (FIP) annunciano con entusiasmo l’inclusione ufficiale del Padel nel programma della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026.



La decisione arriva dopo un'ampia consultazione e un'attenza valutazione dello sviluppo e dell'impatto del Padel nella regione mediterranea. La rapida crescita e la grande popolarità di questo sport, insieme all’impegno del Comitato nel modernizzare il programma sportivo dei Giochi, hanno portato a questa scelta.



Il Padel si è affermato come uno degli sport più popolari nei Paesi del Mediterraneo, attirando giocatori di tutte le età e generi. Nei 26 Paesi partecipanti, si contano oltre 32.000 campi da padel e più di 9,5 milioni di giocatori attivi. È significativo notare che quasi il 50% dei club e dei campi da padel del mondo si trova in questi Paesi e che il 51% degli atleti presenti nel ranking mondiale FIP proviene da nazioni mediterranee.



ICMG e FIP stanno già collaborando con il Comitato Organizzatore di Taranto 2026 per offrire una competizione di alto livello in una delle località più iconiche della Puglia. Il torneo di Padel sarà aperto a tutti i Comitati Olimpici Nazionali; ogni nazione potrà iscrivere un massimo di due coppie maschili, due coppie femminili e una coppia mista. Il torneo avrà una durata compresa tra 5 e 7 giorni, con il calendario definitivo che verrà annunciato prossimamente. L’evento vedrà la partecipazione dei migliori atleti del Mediterraneo.



Davide Tizzano, Presidente ICMG, ha espresso il suo entusiasmo per l’inclusione del Padel, dichiarando: "Il Padel riflette i principi e le emozioni fondamentali del Mediterraneo: è uno sport che racchiude passione, dedizione, fair play e innovazione. Siamo entusiasti di accogliere questo straordinario sport nella nostra famiglia mediterranea e di celebrare insieme la 20ª edizione dei nostri Giochi, con la partecipazione dei migliori atleti di Padel della nostra regione".



Luigi Carraro, Presidente FIP, ha dichiarato: "Siamo onorati ed entusiasti per il riconoscimento da parte di ICMG, che ringrazio calorosamente a nome di tutta la comunità del Padel. Dopo la nostra partecipazione ai Giochi Europei 2023, questa inclusione rappresenta un altro traguardo importante per il nostro sport in un grande evento multisportivo. FIP e ICMG condividono valori fondamentali: inclusione, socializzazione, fair play, scambio culturale e un forte impegno verso le future generazioni".



ICMG e FIP formalizzeranno presto la loro collaborazione con la firma di un Memorandum of Understanding, che delineerà le iniziative future e garantirà la presenza del Padel sia nei Giochi del Mediterraneo che nei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, previsti per il 2027 a Portimão & Lagoa, in Portogallo.

