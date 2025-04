L'altro derby di Roma: domenica la sfida di padel tra le stelle del calcio

Sei mesi fa, nella prima edizione del derby romano di padel, la vittoria era andata a Paolo Di Canio e Stefano Fiore, al termine di una partita bellissima contro Vincent Candela e Simone Perrotta, giocata su un set 'secco' e chiusa al tie break dopo una battaglia degna delle tante andate in scena sul campo di calcio. La sfida tra le grandi stelle di Lazio-Roma tornerà in scena domenica a ora di pranzo (13.30 circa), poche ore prima della partita che, allo stadio Olimpico, terrà con il fiato sospeso la Capitale. Come lo scorso ottobre, lo 'Stadio Olimpico del padel' sarà al Villa Pamphili Padel Club, prima delle finali del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, il torneo della Federazione Internazionale Padel dove sono in gioco anche i campioni romani, l'azzurra vicecampionessa d'Europa Chiara Pappacena (romanista) e Simone Iacovino (laziale) e già spettatori dichiarati della sfida tra stelle giallorosse e biancocelesti: “Non ce lo perdiamo di sicuro e saremo in prima fila a goderci questo derby prima del derby”.



Rispetto alla prima edizione, è in arrivo una new entry su sponda laziale, dove insieme a Di Canio giocherà Dario Marcolin. Dall'altra, ancora una volta, l'affiatata coppia Candela-Perrotta, a caccia della rivincita. Un derby vero, perché anche quando si gioca a padel gli ex calciatori non regalano nulla e l'obiettivo è sempre vincere. E infatti, ecco Vincent Candela: “Sono in gran forma in questo periodo e la partita dell'anno scorso mica me la ricordo - scherza sorridendo l'eroe dello scudetto romanista e campione del mondo con la Francia – ma ho bene in mente quella di domenica prossima e stavolta vinco io. Mi dispiace tanto per Paolo e Dario, sono due grandi amici ma, ripeto, stavolta vinciamo io e Simone”. "Cari Vincent e Simone, sapete bene che io e Paolo siamo una grande coppia, assortita bene. Siamo concentrati, sempre a rete, fisicamente sempre integri, soprattutto Paolo - la risposta altrettanto spiritosa di Marcolin - Preparatevi perché domenica ci sarà una grandissima partita", e giù una risata per certificare il clima di amicizia, goliardia e grande fair play che caratterizzerà il derby del padel delle quattro star protagoniste degli anni d'oro del nostro pallone. Dalle bandiere romaniste Vincent Candela e Simone Perrotta - due campioni del mondo, uno protagonista di uno storico scudetto e l'altro della Roma più bella degli ultimi anni, quella di Spalletti - a quelle laziali con Dario Marcolin, vincitore di Coppa Italia e Supercoppa italiana nel 1998. E poi c'è Paolo Di Canio, uno che quando si parla di Lazio non ha bisogno di presentazioni: biancoceleste fino al midollo e quei gol nel derby che hanno fatto la storia.

