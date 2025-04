Padel Best Village al Forum di Monte Carlo: un successo tra sport e business 

Si è conclusa con grande successo la terza edizione di Padel Best Village , l’evento dedicato alla promozione dello sport e del business, organizzato dalla società italiana BSG SRL con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Monaco. Questa manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama sportivo e imprenditoriale internazionale, rafforzando il ruolo di Monte Carlo come crocevia di innovazione, cultura e sport. I due intensi giorni di eventi, svolti all’interno della prestigiosa cornice del Grimaldi Forum di Monte Carlo, hanno visto la partecipazione di centinaia di appassionati, atleti professionisti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni provenienti da tutta Europa e oltre. La formula dell’evento, che ha unito tornei, incontri di networking e momenti di intrattenimento, ha dimostrato l’efficacia di coniugare passione sportiva e opportunità di crescita professionale, creando un ambiente stimolante e dinamico. l programma ha incluso i 5 tornei della Givova Five Padel Cup, che hanno attirato l’attenzione di numerosi spettatori e media internazionali. Parallelamente, si sono svolti incontri B2B e panel affrontando temi quali l’innovazione nel mondo dello sport, la sponsorizzazione, il marketing digitale e le opportunità di investimento nel settore del padel, uno degli sport in più rapida crescita a livello globale. A vincere il torneo VIP Man di quest'anno sono stati Vincent Candela e Gigi Di Biagio, due icone del calcio italiano che hanno dimostrato grande talento, spirito di squadra e passione sul campo.

Padel Best Village, un super evento

La serata di gala, che si è svolta presso il Twiga, ha sancito la conclusione di questa edizione con un’atmosfera di festa e solidarietà. Durante l’evento, si è tenuta una riffa di beneficenza a favore dell’associazione Fight Aids Monaco, sostenuta dalla Principessa S.A.S. Stephanie di Monaco. I premi, offerti generosamente dai nostri sponsor e partner, hanno contribuito a sostenere questa importante causa, rafforzando il messaggio di solidarietà e impegno sociale che caratterizza Padel Best Village. Roberta Ceccarelli, CEO di Padel Best, nella serata conclusiva: “Ringraziamo tutti i partecipanti, gli sponsor e i partner che hanno reso possibile questo straordinario evento. È stato un momento di entusiasmo, passione e solidarietà che ci spinge a continuare a promuovere lo sport come strumento di unione e crescita. Arrivederci al prossimo appuntamento!". Dario Marcolin e Jimmy Ghione hanno guidato il palco durante la serata di gala, premiando i nostri ospiti e vincitori, e sottolineando l'importanza dell’evento come punto di incontro tra sport, business e solidarietà a livello internazionale. Dario Marcolin ha espresso soddisfazione nel condividere questa esperienza con grandi campioni, evidenziando come, di anno in anno, il gruppo si rafforzi e diventi sempre più unito. Padel Best Village si conferma così come un punto di riferimento imprescindibile nel panorama del padel, promuovendo valori di eccellenza e collaborazione.