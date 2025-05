Padel Campus a Malaga, da 16 al 22 giugno 2025

Ecco la prima esperienza di Padel In Viaggio! A Malaga dal 16 al 22 giugno un campus dove i vostri ragazzi soli o accompagnati da genitori potranno studiare inglese e spagnolo, giocare a padel con i campioni, divertirsi tra mare e piscine e fare degli splendidi tour per la città di Malaga e dintorni. Il campus prevede tutti i servizi sopra descritti in locandina. 6 notti in mezza pensione escluso il volo al prezzo di € 1.100.



Per info, potete contattare il numero dalle ore 9 alle ore 14 tutte le mattine escluso la domenica:



+39 333 8568783 o scrivere una mail a segreteria@avantgardenpadel.it

