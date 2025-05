Padel e Salute, parla Milito: "Con lo sport incentiviamo la prevenzione"

Unire sport e prevenzione per promuovere una nuova cultura della salute: è questo l’obiettivo di “Padel e Salute”, l’iniziativa a cui partecipa attivamente l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea , come spiega il Direttore Generale Dott.ssa Francesca Milito. «L’evento si inserisce pienamente nella nostra strategia di promozione della salute, valorizzando il ruolo attivo della persona nella gestione del proprio benessere. Il padel diventa così non solo uno sport divertente e aggregante, ma anche un mezzo per sensibilizzare alla prevenzione e agli stili di vita sani. Incentivare iniziative di questo tipo significa rafforzare la cultura del benessere e sostenere un modello di salute partecipativo e proattivo, dove la responsabilizzazione personale è la chiave per mantenere e migliorare la qualità della vita».

Padel e Salute, gli obiettivi dell'iniziativa

Due i pilastri dell’iniziativa: da un lato, incentivare l’attività fisica come strumento di benessere psicofisico; dall’altro, promuovere l’importanza degli screening sanitari, fondamentali per la diagnosi precoce. «L’obiettivo, anno dopo anno, è accrescere una maggiore responsabilizzazione personale - sottolinea la Dott.ssa Milito - facendo capire che la salute non si può delegare completamente ad altri - medici, istituzioni o farmaci - ma è un bene prezioso che si tutela giorno per giorno attraverso scelte consapevo-li e azioni concrete». Negli anni, “Padel e Salute” ha coinvolto un pubblico sempre più ampio, contribuendo a diffondere la cultura della prevenzione. «Rendere il cittadino protagonista della propria salute vuol dire anche costruire un sistema sanitario più equo ed efficiente, meno centrato sull’emergenza e più orientato alla prevenzione. Questo evento è un’occasione per testimoniare come la salute individuale e il benessere collettivo siano un binomio inscindibile». Durante l’evento, l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea sarà presente con un’équipe multidisciplinare: cardiologi, pediatri, otorinolaringoiatri, chirurghi e altri specialisti offriranno consulenze gratuite, aiutando ciascun cittadino a comprendere meglio il proprio stato di salute e a compiere scelte informate per il proprio benessere: «Vogliamo accompagnare ogni cittadino in un percorso di consapevolezza - conclude Milito - trasformando il paziente in protagonista attivo della propria salute».