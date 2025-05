Campus Malaga Super clinic, a lezione nella terra del padel

Un tuffo nella perla della Costa del Sol, in Spagna, per giocare a padel, imparare, divertirsi e... crescere. È l'intrigante obiettivo del Campus Malaga Super clinic . Appuntamento dal 16 al 22 giugno per una settimana di sport (con quattro ore di padel al giorno), mare e divertimento nella città gioiello dell'Andalusia per ragazzi a partire dai 10 anni, soli o accompagnati dai genitori. A Malaga, la città natale di Pablo Picasso , sarà così possibile affinare le proprie qualità e migliorare il livello di gioco insieme ai grandi protagonisti del padel , ma anche divertirsi tra mare e piscine, e fare degli splendidi tour per la città - che in questi anni sta vivendo una vera e propria rivoluzione culturale - e i suoi dintorni. Il "cuore" di questa esperienza sarà l'Estepona Holiday Hills di Malaga , uno dei centri sportivi più rinomati.

Le attività del Campus Malaga Super clinic

Previsti allenamenti con i professionisti del padel e la partecipazione delle migliori academy guidate dai loro coach. Un'avventura tutta da vivere. Nel "menu" anche la possibilità di studiare inglese e spagnolo per due ore al giorno, momenti di relax in piscina e al mare, in palestra dentro la struttura (si farà anche atletica) e un torneo finale per chiudere alla grande con tanto di attestato rilasciato dal coach Marcelo Capitani. Il campus prevede tutti questi servizi, con sei notti in mezza pensione escluso il volo (per informazioni 333 8568783 o segreteria@avantgardenpadel.it). I finalisti del torneo conclusivo saranno protagonisti di un videoclip dedicato al padel realizzato in collaborazione con il Corriere dello Sport-Stadio.

In Spagna anche la baby coppia d'oro Palma-Pirrotta

A Malaga ci sarà anche la baby coppia d'oro del padel siciliano, Antonio Palma e Alessandro Pirrotta. «Sarà un'esperienza unica perché la Spagna è la terra del padel, con le migliori strutture e i maestri top. Qua potremo apprendere tanto, sarà una grande esperienza non solo dal punto di vista padelistico. Non vediamo l'ora di fare questo viaggio», dice Palma. Così il compagno Pirrotta: «Sarà una tappa importante perché ci sarà la possibilità di confrontarsi con gente molto preparata. In più sarà fondamentale il divertimento, essendo noi molto giovani. A Malaga c'è il mare, le piscine, è una città turistica fantastica. Insomma, un'occasione da cogliere».