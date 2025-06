Magico Stupaczuk: "Italia, vai forte"

Nato in Argentina a Chaco il 25 marzo del 1996, giocatore di sinistra famoso per la sua potenza e per il suo smash in sospensione, Franco Stupaczuk - per tutti Stupa - è da diversi anni uno dei migliori giocatori del circuito e star tra le più amate dai fan. Il fuoriclasse chaqueño, che è stato anche campione del mondo con la nazionale argentina, è sponsorizzato da tempo dal noto brand Siux che ha puntato su di lui, e attualmente gioca in coppia con "El lobo" Juan Lebron, occupando il quinto posto nel ranking mondiale.