Padel e Salute unisce due mondi

È molto più di un evento sportivo. E un messaggio potente, un abbraccio collettivo tra la scienza medica e il dinamismo dello sport. Padel e Salute 2025, alla sua sesta edizione, torna da oggi a domenica nella comice vibrante di Sapienza Sport, in Via delle Fornaci di Tor di Quinto 64 a Roma, per confermarsi come punto di riferimento nella promozione della salute nella Capitale. Nata da un'intuizione vincente dell'associazione culturale "Capire per Prevenire" presieduta dal Prof. Stefano Arcieri, in collaborazione con l'Università di Roma "Sapienza", questa manifestazione ha conquistato il cuore di migliaia di persone, unendo medici, sportivi, studenti e cittadini in un unico grande progetto di sensibilizzazione. «La prevenzione non è un gesto tecnico, ma un atto d'amore verso se stessi e la propria comunita. Con Padel e Salute abbiamo costruito un ponte tra due mondi solo apparentemente distanti: la medicina e lo sport. Oggi questo ponte è una realtà solida e condivisa», afferma con orgoglio il Prof. Stefano Arcieri, ideatore dell'iniziativa.