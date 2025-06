Grandi Firme, la sfida si rinnova: tocca ai giornalisti

Giornalisti in campo per il torneo Grandi Firme: appuntamento fissato per il 13 giugno al Ponte Milvio Tennis Club, a Roma. Una special edition che va a rinverdire il grande successo ottenuto per oltre 30 edizioni sui campi di calcio a 5 di tutta Roma e da ormai cinque anni sui campi di padel sia a Roma che a Milano. A sfidarsi saranno 12 squadre in rappresentanza di altrettante testate, divise in quattro gironi. Un vero e proprio torneo riservato ai giornalisti di giornali, radio, tv, agenzie stampa con alcune firme di prestigio che si daranno battaglia al Ponte Milvio Tennis Club, con cinque campi da padel gestiti anche da Dario Marcolin, ex calciatore che ha giocato anche con Lazio e Sampodoria, e oggi commentatore Dazn. Sponsor della maniefestazione sarà Nuii, il famoso marchio di gelati, in collaborzione con Cisalfa Sport, MSP Italia e Roma Exclusive.

PROTAGONISTI. Ecco i giornalisti che scenderanno in campo (in ordine sparso): Recanatesi, Terrenato e Aiello per il Corriere dello Sport; Di Natale e D'Alessandro per SuperTennis; Giustiniani e Causio per Radio Tv Serie A con RDS; Innocenti e Di Meo per l'Ansa; Capponi e Sommella per Milano Finanza; Orsini, Pirozzi e Metalli per Rai Sport; Pellacani e Stolfi per La7, Piacentini e Piccheri per Retesport; Milano, Ratiglia e Vaccarelli per Rai Radio 1; Tucci, Tanturri e Mobili per il Sole 24Ore; Russo, Spena, Bozzacchi per Urania Tv; Ruffo, Rojas e Puglielli per Mi Manda RaiTre.

LA STORIA. Il Grandi Firme è il più prestigioso torneo di settore che porta con sé una lunga storia: affonda le radici infatti nel lontano 1986. Una storia che continua grazie al comitato organizzatore (PieffeE20 con il patrocinio del Comune di Roma), rappresentato da uno dei fondatori Franco Co- rapi: «In quel 1986 nacque infatti l'idea di far formare delle squadre solo e unicamente di giornalisti provenienti dal- I giornalisti scesi in campo in una delle passate edizioni del prestigioso torneo Grandi Firme le proprie redazioni e fargli disputare un torneo a loro riservato - racconta -. All'epoca c'era il calcio a cinque, ora c'è il padel. Si iscrivono solo e unicamente coloro i quali regolarmente iscritti all'Albo, proprio per questa particolarità ha sempre tenuto viva la passione all'interno del mondo della comunicazione. Il motto del Grandi Firme è da sempre "... la sfida continua", ovvero una sfida che vive tutto l'anno nelle redazioni di giornali, radio, tv. Un grande appuntamento dove i colleghi giornalisti si incontrano per condividere un momento di sport e diverti- mento, quello che è stato da sempre, dal 1986. Come comitato organizzatore spero che questa storia continui a lungo».