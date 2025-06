Coppa dei Club, Frascati ospita una finale super

Un intero anno di sfide, passione e sport. Nel prossimo weekend, il Villa Mercede Padel Club di Frascati sarà teatro delle finali della Coppa dei Club Roma e Regione Lazio, in un'edizione che ha superato ogni aspettativa. Numeri da record per il campionato amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia: 220 squadre, oltre 4000 atleti coinvolti, tre tabelloni in campo, Pro, High Team e Starter Team. A contendersi il titolo più ambito, nel Tabellone Pro, saranno Eschilo TPiscine e Padel Colli Portuensi White, in una rivincita della finale 2023 che promette scintille. Il trofeo provinciale vale doppio: in palio anche l'accesso diretto alla finale nazionale al Padwel Club Trani (4-6 luglio). A completare il programma, le sfide tra Free Sport Gialla e WAP Orange (High Team) e Flower Padel Ibiscus contro il Padeltown GinLemon (Starter Team).