BNL Italy Major Premier Padel, i tabelloni. Carica Errani

Meno di un mese dopo aver ospitato gli Internazionali BNL d'Italia di tennis, il Foro Italico si è trasformato: dalla terra rossa al blu dei campi da padel, con le più forti giocatrici e i più forti giocatori del mondo pronti a contendersi la quarta edizione del BNL Italy Major Premier Padel, secondo Major dell'anno dopo quello di Doha. E alle stelle della ‘pala’ si aggiungerà la due volte campionessa in doppio al Roland Garros Sara Errani, wild card per il main draw femminile. Dopo aver trionfato in coppia con Jasmine Paolini e aver fatto lo stesso nel misto con Andrea Vavassori, Errani - campionessa anche al Foro Italico con Paolini - giocherà a Roma in coppia con Giulia Dal Pozzo. “Dopo aver conquistato due titoli Slam a Parigi non vedo l'ora di arrivare a Roma, dove proveremo a conquistarne un altro, questa volta nel padel – le sue parole –. Stasera ho il volo e inizierò subito ad allenarmi, cercando di recuperare al meglio le energie”. Errani e Dal Pozzo, al primo turno, affronteranno Sandra Bellver e Laia Rodriguez, con due ex numero 1 del mondo come Lucia Sainz e Patty Llaguno (finaliste a Roma nel 2024) ad attenderle in caso di vittoria: questo l'esito del sorteggio a cui hanno partecipato Ari Sanchez (campionessa in carica a Roma) e Juan Lebron, che trionfò nella prima edizione del Major di Roma in coppia con Ale Galan.