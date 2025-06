Gemma Triay, un amore Capitale: "A Roma mi sento amata, giocare qui è unico"

E' stata la prima vincitrice del BNL Italy Major Premier Padel , al debutto della formula "combined" nel 2023, ma il feeling con la Capitale va ben al di là dei risultati sul campo. Gemma Triay , numero 3 del ranking mondiale FIP - e in corsa per riconquistare il vertice della classifica - racconta il suo profondo attaccamento a Roma: "Qui mi sento amata, per me è una seconda casa. Qui le persone ti fanno sentire il loro affetto, sono allegre e comunicative, essere qui ogni volta è bello e sorprendente", spiega in perfetto italiano dopo la travolgente vittoria nell'ottavo di finale vinto giovedì con Delfi Brea (doppio 6-0 su Raquel Eugenio e Maria Virginia Riera). I romani l'hanno stregata e lei ricambia sul campo e con una disponibilità non comune: "Sì, mi sento bene e al massimo del feeling con la gente, che è affettuosissima. E qualcosa che non succede ovunque, e questo rende unico giocare qui, perché mi fa lavorare meglio e con il sorriso. E poi il cibo... Mamma mia il cibo! - ride convinta Triay - Qui è tutto buonissimo, per me è il miglior torneo in assoluto per mille motivi e poi a Roma come ti muovi è uno spettacolo".

Orsi tifosa speciale di Gemma

Un legame profondo che non è solo sportivo, visto che da diversi anni la fuoriclasse di Minorca è la compagna di Carolina Orsi, la più forte giocatrice italiana, nata e cresciuta proprio a Roma e anche lei in questi giorni al Foro Italico, prima in campo e poi sugli spalti del Pietrangeli, dove stamattina ha seguito da tifosa la partita di Gemma. "Con lei ho visitato tanto la città, ma ci sono ancora posti che desidero vedere. Proprio 'Caro' mi diceva l'altro giorno che non posso perdermi una visita al quartiere Coppedé, me ne ha parlato benissimo e non vedo l'ora. E poi voglio tornare in Vaticano, ci sono stata tantissimi anni. In generale, ogni volta che torno qui cerco di vedere qualcosa di più, di conoscere un po' meglio questa città incredibile e bellissima". Va da sé che il Major di Roma sia il torneo che più aspetta nella stagione: "E' speciale perché il Foro Italico è un posto che non ha eguali, è speciale perché qui mi sento amata e, ancora è speciale perché questo torneo l'ho vinto e ce l'ho nel cuore”. Per Roma, fa un'eccezione anche sul piano tecnico: “E' un torneo outdoor e in genere a me piacciono più gli indoor Ma questa è una tappa irrinunciabile della stagione che dovrà sempre essere presente nel calendario".

Testa al torneo

Poi la testa torna al torneo e all'inseguimento della prima posizione del ranking, con cui ha iniziato uno splendido duello con le attuali numero 1 del ranking, Paula Josemaria e Ari Sanchez, le altre favorite per il Major romano. Dopo due anni Gemma ha riconquistato la vetta mondiale a maggio dopo il P2 di Asuncion, prima che le avversarie se la riprendessero alla fine della scorsa settimana, grazie alla vittoria di Buenos Aires. Proprio Sanchez, nel corso della cerimonia dei sorteggi, ha spiegato quanto sia stimolante questo testa a testa. "Ha ragione al 100% - conferma Triay - E' come i ciclisti che si inseguono per tutta la gara e alla fine fanno la volata. Lavoriamo sempre per migliorarci: se oggi lei gioca bene, io devo cercare di giocare meglio". Una concorrenza che non nuoce al loro rapporto: "Abbiamo una rivalità sana, ci conosciamo da tanto tempo - conclude - Quando ho iniziato a giocare a padel nel 2013 lei già giocava ed è da allora che entrambe lottiamo per il primo posto. E' positivo per il padel e per noi, perché ci migliora entrambe".