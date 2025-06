Sara Silvestro: “Ormai lo sport fa parte di me” 

C’è chi ha il dono di emozionare davanti alla cinepresa. E poi c’è chi riesce a farlo anche in campo. Sara Silvestro, classe 2003, è una di quelle rare persone capaci di vivere due passioni con la stessa intensità: il cinema e lo sport. Attrice protagonista del film "Come gocce d’acqua", uscito nelle sale il 5 giugno, Sara incarna Jenny, una giovane promessa del nuoto legata da un amore profondo al padre, al centro di una storia toccante e autentica. Ma fuori dallo schermo, Sara è anche un’atleta: «Conosco il padel da 3-4 anni, ci gioco con i miei compagni di scuola al mio circolo al G Sport Village - racconta l’attrice -. Vengo da un indirizzo sportivo, per noi era un modo per ritrovarci, stare insieme, fare gruppo». E ancora oggi, tra un set e un altro, riesce a trovare il tempo per scendere in campo: «Anche con una vita impegnata, lo sport trova sempre spazio. Il padel è divertente, facile da approcciare e aggregante. Era facile intuire che avrebbe avuto questa crescita. Sono sicura che continuerà a crescere nei prossimi anni in Italia e nel mondo».

Sara Silvestro e lo sport

Cresciuta praticando nuoto a livello agonistico, Sara non ha mai smesso. «Lo sport è parte della mia vita da sempre. Non riesco ad allontanarmene, fa parte di me». Il nuoto, suo primo amore, resta una costante, ma il padel ha conquistato un posto speciale: «Ci sono molte differenze ma anche similitudini. In entrambi la concentrazione è fondamentale. Nel padel c’è più gioco, più strategia. Serve astuzia e spirito di squadra, come nelle staffette di nuoto». Nel film "Come gocce d’acqua", lo sport è più che uno sfondo: è il ponte tra due mondi, quello di Jenny e di suo padre (Edoardo Pesce che interpreta il ruolo di Alvaro, ndr), che si ritrovano dopo un evento drammatico: «La storia parla di un amore profondo, e lo sport è ciò che li lega. Jenny, giovane promessa del nuoto sport, si ferma per accudire il padre dopo un ictus. Ma proprio lì riscoprono il legame più vero di un padre con la propria figlia». E se un giorno il cinema e il padel si incrociassero sullo schermo? «Magari! Recitare in un film sul padel sarebbe bellissimo - conclude Sara - Sport e cinema hanno molto in comune: disciplina, dedizione, passione. Unire le due cose sarebbe il massimo». Due mondi, una sola passione. Sara Silvestro è la dimostrazione che si può brillare, dentro e fuori dal campo.