Mediolanum Padel Cup a Palermo: in campo 25 Top 100 mondiali fino al 29 giugno

Il grande padel internazionale fa tappa in Sicilia . Da lunedì 23 giugno a domenica 29 , il Country Time Club di Mondello ospita il FIP Silver Mediolanum Padel Cup , seconda tappa della tournée italiana organizzata da Banca Mediolanum e parte del prestigioso CUPRA FIP Tour , il circuito professionistico della International Padel Federation . Con un montepremi di 20 mila euro e punti preziosi per il ranking mondiale, il torneo porta a Palermo un cast stellare: 25 giocatori e giocatrici della Top 100 mondiale , tra cui 10 top 50. Spiccano i nomi di Maxi Sanchez , ex numero uno del mondo e campione con l' Argentina , e Alex "Captain America" Ruiz, numero 17 del ranking FIP e campione d' Europa in carica.

I big in campo: Maxi Sanchez, Alex Ruiz e Miguel Lamperti

Nel tabellone principale maschile da 32 coppie (26 di diritto, 4 dalle qualificazioni, 2 wild card), la qualità è altissima. Oltre a Ruiz e Sanchez, ci saranno anche i numeri 45 e 41 del mondo Rubio-Gonzalez, Antonio Fernandez (49) in coppia con Federico Mouriño, e la leggenda vivente del padel mondiale, l’amatissimo Miguel "Carisma" Lamperti. L’Italia risponde con una squadra di talento: Marco Cassetta (80), primatista per numero di tornei vinti nel CUPRA FIP Tour (12 titoli, 5 solo in questa stagione), farà coppia con il siciliano Flavio Abbate (98), 20enne di Siracusa già a quota 10 titoli nel circuito. Presenti anche Facundo Dominguez (76), Lorenzo Di Giovanni (131) e Simone "The Rifle" Iacovino. Nel femminile, il main draw vedrà 20 coppie battagliarsi per il secondo titolo stagionale. La testa di serie numero uno è tutta azzurra: Giorgia Marchetti, vicecampionessa d’Europa e bronzo ai Mondiali di Doha, gioca in coppia con la spagnola Barbara Las Heras. Da seguire anche Emily Stellato e Giulia Sussarello, teste di serie numero 5, e il giovane talento Giulia Dal Pozzo, classe 2005, reduce dal debutto nel Major di Roma al fianco di Sara Errani. Occhi puntati anche sulle spagnole Marta Talavan (41) e Teresa Navarro (55), teste di serie numero 2. Il FIP Silver è il terzo livello per prestigio nel CUPRA FIP Tour (dopo i tornei Platinum e Gold) ed è il sesto nel panorama mondiale, se si considera anche il circuito Premier Padel. Dopo la tappa di Roma, vinta dalla coppia spagnola Barahona-Garcia nel maschile e da Lopez-Garcia nel femminile, la Mediolanum Padel Cup si sposta a Palermo. Seguiranno: Treviso (30 giugno - 6 luglio), Torino (22 - 28 settembre), Perugia ( 27 ottobre - 2 novembre), Como (24 - 30 novembre). Il torneo è a ingresso libero fino a domenica 29 giugno.

Non solo sport: padel, calcio, inclusione e formazione

Oltre alla competizione agonistica, il weekend al Country Time Club sarà ricco di eventi. Domenica è attesa la “Vip ProAm Exhibition”, una partita-esibizione che vedrà in campo quattro campioni del calcio appassionati di padel: Dida, Nicola Legrottaglie, e gli ex rosanero campioni del mondo Marco Amelia e Cristian Zaccardo. I quattro si sfideranno insieme agli ospiti di Banca Mediolanum, prima di intrattenersi con il pubblico per selfie, autografi e foto ricordo. Grande attenzione anche all’inclusione con l’iniziativa “Inclusive Padel” promossa da Bionic People, l’associazione fondata dal paralimpico Alessandro Ossola, detentore di numerosi record italiani su pista. Atleti normodotati e diversamente abili scenderanno in campo insieme in una partita dal forte impatto sociale. Spazio anche alla formazione, con il Clinic di Saverio Palmieri, ex azzurro e oggi assistant coach delle Nazionali italiane guidate da Marcela Ferrari, medagliate ai recenti Europei e Mondiali.

Il circuito e lo streaming

Nel 2025 il CUPRA FIP Tour è cresciuto in maniera esponenziale: oltre 160 eventi confermati in 44 Paesi (erano 27 nel 2024) per un totale di quasi 300 tornei, che vedono impegnati 3.600 atleti da 78 nazioni. La Mediolanum Padel Cup si inserisce in questo contesto con una formula innovativa che unisce sport, spettacolo, business e inclusione. Gli eventi fanno parte dei Mediolanum Sport Days, iniziativa che riflette l’impegno della banca nel promuovere valori come passione, gioco di squadra e divertimento. Per gli appassionati, i match di sabato e domenica saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube della FIP, direttamente dal Central Court. Infine, ogni tappa ospita anche un torneo TPRA FITP riservato agli amatori di quarta fascia e NC, che potranno scendere in campo e vivere l’emozione di un evento internazionale. La Mediolanum Padel Cup, a Palermo fino al 29 giugno, è molto più di un torneo: è un grande festival del padel.