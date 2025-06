La Coppa dei Club premiata dalla Regione Lazio: esempio di sport amatoriale e inclusione

Un evento carico di significato, che ha visto la partecipazione delle istituzioni e dei protagonisti di una stagione sportiva intensa e ricca di storie da raccontare. Ad aprire la cerimonia sono stati i saluti del Presidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, Mario Luciano Crea, del Presidente di MSP Roma, Claudio Filippo Briganti e del Vice Presidente MSP Roma Luigi Ciaralli, che hanno ribadito il valore educativo e sociale dello sport, in particolare nella sua dimensione amatoriale e di base.

Grande risalto è stato dato alla Coppa dei Club, storica competizione di padel amatoriale patrocinata dalla Regione Lazio, che nel 2025 ha celebrato la sua decima edizione, confermandosi una delle manifestazioni più partecipate e rappresentative dell’intero panorama sportivo regionale. Con oltre 4.000 atleti coinvolti, il torneo è diventato un vero e proprio simbolo di aggregazione, promozione sportiva e spirito di squadra.

La Regione Lazio ha voluto premiare la Coppa dei Club non solo per il successo organizzativo e numerico, ma soprattutto per la capacità di coinvolgere atleti di ogni età e livello, creando un tessuto sportivo che va oltre la competizione per abbracciare valori come l’inclusione, il rispetto e la condivisione.

A trionfare in questa edizione è stata la squadra Eschilo TPiscine All Star, che ha conquistato per la prima volta il titolo di campione regionale e provinciale. Secondo posto per TC Break Point Nettuno: entrambe le squadre rappresenteranno con orgoglio la Regione Lazio nella finale nazionale MSP Italia, in programma a Trani dal 4 al 6 luglio.

Particolarmente toccante il momento dedicato allo sport e alla disabilità, con la premiazione della SSD Madiba Padel Club, realtà che si è distinta per l’impegno nel promuovere la partecipazione di atleti con disabilità motoria alla Coppa dei Club. Un’iniziativa che dimostra come il padel mixto possa diventare un potente strumento di integrazione, abbattendo barriere e creando occasioni concrete di inclusione sociale.

La giornata si è conclusa con un forte messaggio: lo sport amatoriale è un patrimonio da valorizzare, sostenere e far crescere. E la Coppa dei Club, con la sua capacità di coniugare numeri, entusiasmo e attenzione alle fragilità, rappresenta un modello virtuoso che merita il riconoscimento delle istituzioni e dell’intera comunità.

La Cerimonia si è conclusa con la premiazione degli altri settori del MSP Roma, dalla pallavolo al basket per finire alla danza, al calcio a 5, al nuoto e al golf.