Integrazione al massimo con il mito

Dal 4 al 6 luglio il Padwel Club di Trani ospiterà la Finale Nazionale Padel Mixto, all’interno della Finale Nazionale Padel MSP Italia. Un evento, svolto con MSP Italia per il quarto anno consecutivo, sostenuto dalla Fondazione Entain e da ASD Sportinsiemeroma, che conferma quanto lo sport possa essere motore di vera inclusione. Quest’anno dodici coppie provenienti dalle competizioni provinciali del Lazio e tre dalla Lombardia, protagoniste del primo evento Mixto MSP nella regione lombarda, si sfideranno in un clima di grande partecipazione e saranno accolti dal welcome pack di benvenuto targato Cisalfa. Viterbo, Rieti, Latina, Roma, Milano, Monza e Varese: un presidio attivo nei territori, nei circoli, nella comunità. «I circoli non sono più solo luoghi di sport, ma spazi di socializzazione e inclusione - spiega Luca Alessandrini, presidente di Sportinsiemeroma -. Non più eventi “speciali” dedicati alla disabilità, ma partite condivise nella vita di tutti i giorni. Lo sport ha un potere unico: unisce, abbatte muri e crea relazioni autentiche. È qui che l'inclusione smette di essere un concetto e diventa realtà vissuta». Campioni in carica la coppia formata da Roberto Punzo e Massimo Malizia, trionfatori dell'evento nazionale svolto a Parma lo scorso anno e che insieme a Luca Alessandrini hanno ideato il format del padel mixto per testimoniare quanto questo sport sia legato a doppio filo all'inclusione. Nel padel mixto atleti con e senza disabilità giocano insieme, superando barriere e ruoli. Il campo diventa così il luogo in cui l’inclusione non è dichiarata, ma vissuta. Con la semplicità di una partita tra amici.

