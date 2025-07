Coppa dei Club, che finale a Trani

Tre giorni di passione

Il programma della finale prevede tre giorni all’insegna dello sport, della passione e della condivisione. Oggi, a partire dalle 15.00, prenderà il via la fase a gironi con quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Domani sarà la volta dei quarti di finale e delle semifinali dei tabelloni playoff e playout, mentre la finalissima andrà in scena domenica alle 9.45, quando si decreterà la squadra campione nazionale 2025. Saranno 16 le squadre partecipanti che sognano lo scudetto tricolore, provenienti da undici regioni italiane. Tra le formazioni in gara spiccano i campioni regionali come Eschilo TPiscine All Star (Lazio), Russi Padel (Emilia-Romagna), Bamm (Sardegna), Collalbrigo Padel (Veneto) e Ternana Padel (Umbria), oltre ai campioni nazionali uscenti della Bombonera. Chiudono il tabellone il TC Break Point Nettuno (Lazio), il Superpadel (Umbria), il Follonica Sporting Club (Toscana), l'Acquara Sport (Campania), il Padel Club Tolcinasco (Lombardia, con in campo l'ex calciatore Nicola Amoruso), il Pro Parma (Emilia Romagna con in campo l’ex calciatore Stefano Morrone), il Monclub Crew (Molise), il Tiki Padel e l'Anxa Sport Village (entrambe dall'Abruzzo).

Padel Mixto

Accanto alla Coppa dei Club, si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la Finale Nazionale Padel Mixto, giunta alla sua quinta edizione. Un evento unico nel suo genere, in cui atleti normodotati e atleti con disabilità motoria giocano insieme nella stessa metà campo, dimostran- do che lo sport è uno straordi- nario strumento di inclusione, partecipazione e rispetto reciproco. Le 15 coppie partecipanti arriveranno da città come Viterbo, Rieti, Latina, Roma, Milano, Napoli, Monza e Varese.

Che festa

Ma l’evento non sarà solo competizione. Sabato sera, tutte le squadre si ritro- veranno per un indimenticabile momento di festa e condivi- sione durante il White Beach Party, ospitato nello splendido stabilimento Baia Nhà, affacciato sul mare cristallino di Trani. In un’atmosfera elegante ma informale, con i piedi nella sabbia e il cielo stellato sopra la testa, oltre 400 persone – tra atleti, accompagnatori e appassionati – celebreranno i valori di aggregazione, amicizia e passione sportiva che da sempre contraddistinguono la Coppa dei Club. La serata sarà anche un viaggio nel gusto, grazie ai piatti preparati dai padroni di casa con delle vere e proprie eccellenze del made in Italy, un’esperienza da vivere con tutti i sensi, dove il padel incontra l’eccellenza enogastronomica pugliese e nazionale, per rendere questa decima edizione della Finale Nazionale ancora più speciale. Il Lazio, con 6 vittorie, domina l’albo d’oro, seguito da Toscana, Emilia-Romagna e Abruzzo, con una vittoria ciascuna.