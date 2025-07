Continua la Mediolanum Padel Cup festa dello sport lungo lo Stivale

Sei tornei di categoria Silver del Cupra Fip Tour - con un prize money di 20 mila euro - in sei città italiane sotto l'egida della Federazione italiana. Benvenuti alla Mediolanum Padel Cup, il torneo che attraversa l'Italia nel nome della passione per uno sport che sta raggiungendo ogni angolo del mondo. Mediolanum Padel Cup fa parte di Cupra Fip Tour, il circuito professionistico della International Padel Federation, che si snoda sui cinque continenti con quasi 300 tornei.

Dopo la prima tappa romana, con un'incredibile partecipazione di pubblico e la vittoria della coppia spagnola top 30 mondiale Barahona-Garcia nel maschile e di Lopez-Garcia nel femminile, il torneo si è spostato la settimana scorsa a Palermo al Country Time Club di Mondello, con in campo 25 atleti, tra giocatori e giocatrici, della top 100 mondiale. Rubio e Ruiz i trionfatori nel maschile, vittoria di Dal Pozzo-Ortiz invece nel torneo femminile. Un evento che ha visto sugli spalti palermitani circa tremila spettatori e centoquaranta giocatori complessivamente in campo. Spettacolo e divertimento anche con le stelle del calcio: i due campioni del mondo Nelson Dida e Cristian Zaccardo hanno vinto la sfida al sapore di Serie A contro Marco Amelia e Nicola Legrottaglie. E il viaggio continua. Dopo la tappa iniziale di Roma del 7 al 13 aprile, al Club Villa Pamphili, e quella di Palermo appena andata in archivio, in questi giorni la Mediolanum Cup si è subito spostata a Treviso. Una nuova settimana all'insegna dello sport e del divertimento.

Si giocherà fino al 6 luglio al Padel Club X4. Fari puntati sugli spagnoli Jose Antonio Diestro e Juanlu Esbri, rispettivamente numero 31 e 30 del mondo: sono le teste di serie numero uno del tabellone maschile. Nel femminile invece le favorite sono Jessica Castello, numero 15 al mondo, che gioca al fianco della numero 25 Lorena Rufo. Dopo la fine dell'estate si giocherà a Torino (22-28 settembre, al Pala Village) quindi gli ultimi due appuntamenti: Perugia (27 ottobre-2 novembre, Fastweb Padel Arena) e infine la tappa conclusiva a Como (24-30 novembre, The Padel Resort).