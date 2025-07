Donadoni: "Allegri abituato alle pressioni, saprà come muoversi"

Le stagioni complicate non si cancellano da un giorno all'altro, ma possono diventare un punto di partenza per capire come ripartire e diventare migliori. E' ciò che dovrà fare il Milan del nuovo capitolo Allegri secondo Roberto Donadoni, uno che dell'anima rossonera conosce praticamente tutto. "La stagione appena chiusa è stata sicuramente difficile, ma sarà utile per capire su cosa lavorare", dice Donadoni a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso, dove oggi è sceso in campo per una partita speciale di padel con Maurizio Ganz, German Denis e Christian Panucci. Il ritorno di Massimiliano Allegri sarà sicuramente un fattore chiave: "Conosce l’ambiente e sa come muoversi tra aspettative e pressioni".