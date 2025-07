Circolo Ponte Milvio Tennis Club, inaugurati i nuovi campi da padel: sport, inclusione e partecipazione

Alla cerimonia erano presenti la Presidente del Municipio II Francesca Del Bello, il Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, l’Assessore alla Scuola e lavori pubblici del Municipio II Paola Rossi, l’Assessore Ambiente e Sport Municipio II Rosario Fabiano, il Presidente V Commissione permanente Lucrezia Colmayer e il Presidente VI Commissione Ambiente Luca Onori, e numerosi ospiti d’eccezione del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui il Presidente della Federazione Medici dello Sport Carlo Tranquilli, l’ex calciatore Vincent Candela, il cantante Briga, il fumettista Federico Osho, i giornalisti Pierluigi Pardo e Alessandro Alciati il country manager Coca Cola Giovanni Denaro oltre a una squadra di ex calciatori capitanata da Dario Marcolin, con Stefano Fiore, Nando Orsi e Luca Marchegiani protagonisti di una divertente esibizione in campo.

A rendere la giornata ancora più speciale, anche un momento dedicato all’inclusione: l’esibizione delle coppie di padel mixto della ASD SportinsiemeRoma, da sempre impegnata nella promozione dello sport come strumento di partecipazione e integrazione.

“Siamo in un territorio incredibilmente fertile da un punto di vista sportivo - le parole del Presidente CONI Lazio Alessandro Cochi - siamo di fronte al Foro Italico, al CONI, in una zona che meno di un secolo fa rappresentava un’idea rivoluzionaria, e che oggi continua a essere un simbolo. Lo sport è ambiente, è inclusione sociale, è un incubatore di emozioni. È anche educazione all’economia, alla condivisione, all’incontro. E oggi celebriamo tutto questo insieme. E oggi qui abbiamo un vero fiore all’occhiello dell’impiantistica pubblica. È bello vedere realizzato un progetto che, grazie all'impegno di tutti, oggi si presenta alla grande”.

"Voglio ringraziare anch'io l'associazione che gestisce questo spazio, non solo per dovere istituzionale ma per la grande serietà, affidabilità e impegno dimostrati – conclude Francesca Del Bello, Presidente Municipio II Comune di Roma – Gestire uno spazio pubblico, parte dei centri sportivi comunali, con così tanta cura ed efficienza, è per noi un segnale molto positivo. Questo luogo rappresenta un esempio concreto di buona collaborazione tra il Municipio e il privato, e il nostro obiettivo è proprio quello di rafforzare questo tipo di relazioni per offrire servizi sempre migliori alla cittadinanza. Tra i prossimi progetti c’è anche la realizzazione di un campo da beach volley, per coinvolgere i tanti giovani appassionati di questo sport anche nella cura e nella gestione dello spazio pubblico”.

L'inaugurazione di ieri del Circolo Ponte Milvio Tennis Club si inserisce perfettamente in un contesto particolarmente virtuoso: secondo lo studio “Le mappe del tempo libero” realizzato da Confcommercio, è proprio il Municipio II a registrare la più alta accessibilità media agli impianti sportivi su tutto il territorio capitolino, confermando la centralità di questa area nello sviluppo di una rete sportiva pubblica moderna, inclusiva ed efficiente.