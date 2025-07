Italian Padel Awards: parte il countdown

Si accendono i riflettori sulla 4 ª edizione di Italian Padel Awards, in programma giovedì 18 settembre a Roma in una location d'eccezione che sarà presto svelata. L’evento, ideato dal Corriere dello Sport-Stadio e diventato ormai il punto di riferimento per celebrare eccellenze, talenti e volti noti che hanno contribuito alla crescita del padel in Italia, promette nuove sorprese e grandi emozioni.

I primi nomi

Tra i primi nomi che iniziamo a svelare spicca quello di Martina Calvo, classe 2008, protagonista della categoria Rising Star. Giovane talento emergente, di recente la spagnola ha iniziato a giocare con la leggenda Alejandra Salazar e si è già fatta notare per determinazione e visione di gioco. Quest’anno è diventata la più giovane di sempre a raggiungere i quarti di finale nel circuito Premier Padel, un traguardo storico che ne conferma il potenziale straordinario. Una categoria, quella della Rising Star, che in passato ha incoronato fuoriclasse come Pablo Cardona (2023) e Andrea Ustero (2024), quest’ultima fresca vincitrice del suo primo torneo a Bordeaux. Torna anche la categoria Ambassador, dedicata a chi, con la propria popolarità, contribuisce alla diffusione del padel. Tra i premiati di quest'anno ci sarà Pietro Sermonti, attore tra i protagonisti della serie "Maschi Veri" su Netflix, dove i quattro protagonisti si incontrano quotidianamente su un campo da padel e si raccontano le proprie vite tra un game e l'altro. Sermonti, appassionato e praticante del gioco, rappresenta un esempio di come il padel stia diventando parte integrante della cultura popolare italiana. Negli anni precedenti hanno ricevuto questo riconoscimento, tra gli altri, personaggi del calibro di Roberto Mancini, Paolo Bonolis, Gianluca Vacchi e Francesco Totti.

Il content director

A confermare la dinamicità dell’evento è il content director Alessandro Lupi: «Ci saranno novità che non possiamo svelare, caratteristica dell'evento è il non essere mai fermo, le categorie cambiano, evolvono e tornano. Ci saranno sorprese che sveleremo nelle prossime settimane». L’appuntamento è dunque per il 18 settembre per una serata che celebrerà non solo il talento, ma la passione che ha ormai conquistato milioni di italiani per questa fantastica disciplina sportiva.