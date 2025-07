Padel, passione incredibile e numeri in crescita

Padel, numeri in crescita

La seconda parte dell’anno si preannuncia ancora più ricca con ben 150 tornei già confermati in programma nei vari circuiti. «Si gioca a padel in tutto il mondo: il 53% dei tornei si è disputato in Europa, ma si è giocato anche in Asia (20,7%), in Sudamerica (11,6%), nel Centro-Nord America e in Africa (6,1% per ciascun continente) e in Oceania (2,4%)», come sottolineato da Carlo Ferrara responsabile dell’Ufficio studi. L’Italia dopo la Spagna, in questa prima parte dell’anno, è stato il secondo Paese al mondo come organizzatore di tornei professionistici, ben 8 (compreso il Major a Roma di giugno), ma ve ne sono ben 14 in programma nei prossimi mesi compreso il Premier Padel che si svolgerà a Milano dal 6 al 12 ottobre. I dati positivi di questi primi 6 mesi non si fermano solo all’organizzazione dei tornei ma anche al numero totale di giocatrici e giocatori che hanno partecipato ai due circuiti Premier Padel e CUPRA FIP Tour. Vi sono stati ben 3.266 giocatori (2.299 uomini e 967 donne) provenienti da 91 nazioni: il 61,7% europei, il 17,8% americani, il 13,6% asiatici, il 4,8% africani e il 2,1% dell’Oceania. Le principali nazioni con il maggior numero di giocatori sono la Spagna (28,7%), l'Argentina (7,1%) e al terzo posto con il 5,6% l’Italia con ben 890 giocatori (573 uomini e 317 donne). Nei primi sei mesi del 2024, il numero di giocatrici e giocatori che avevano partecipato ai due circuiti Premier Padel e CUPRA FIP Tour era stato di 2.419, con un aumento in 12 mesi di 847 unità (+35%), con provenienza da 65 paesi (+40% tra il 2024 e il 2025).

In rete

La crescita non è solo in campo ma anche sul web e sui social. Nei primi sei mesi del 2025, il sito padelfip.com ha fatto registrare 1.850.000 utenti unici (+300.000 rispetto alla prima metà del 2024; +19%) e oltre 30 milioni di visualizzazioni (+33% rispetto alla prima metà del 2024). Sono invece 680.000 i follower sugli account social, con un incremento negli ultimi sei mesi del 23%.