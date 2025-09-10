Italian Padel Awards, ecco gli Ambassador

Manca sempre meno. Fra meno di sue settimane, lo Stadio Olimpico di Roma accenderà i suoi riflettori per la prima volta sull’evento che da quattro anni segna la consacrazione del padel in Italia, Italian Padel Awards, in programma il prossimo 18 settembre. Una serata unica, condotta da Alessandro Lupi, content director dell’evento, che non sarà soltanto un premio, ma un inno al movimento che più di ogni altro sta conquistando il cuore di milioni di appassionati, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Come già annunciato, nella categoria Legend la protagonista sarà una vera regina del padel mondiale : Bea Gonzalez, campionessa del mondo con la maglia della Spagna e attuale numero 6 del ranking Fip. Il suo arrivo nella Capitale rappresenta un ricono- scimento al suo talento straordinario e un segnale forte del- la centralità che l’Italia sta assumendo nel panorama globale di questo sport.

I club

Ma le sorprese non finiscono qui. Quest’anno la categoria Club raddoppia, a testimonianza di un movimento che cresce in maniera esponenziale, trainato da un mercato internazionale in continua espansione e con un futuro che guarda con decisione alla prospettiva olimpica. Proprio a riguardo, sarà premiato il Sunset Padel di Miami negli Stati Uniti. Sul fronte italiano, uno dei mercati con il più alto tasso di crescita di campi al mondo. Sul fronte italiano, a ricevere il riconoscimento sarà il 27 Padel di Bergamo, una struttura imponente che incarna il concetto di club premium. Non soltanto campi indoor e outdoor di altissima qualità, ma anche servizi che trasformano il centro in un luogo di aggregazione e di benessere totale: ristorante, bistrot, piscina, palestra, spazi dedicati al pickleball e una club house all'altezza dei migliori circoli europei. Un modello che testimonia come il padel si sia evoluto negli ultimi anni, con la realizzazione di strutture che siano delle vere e proprie esperienze sociali e culturali.

Gli ambassador

Grande attesa anche per la categoria Ambas-sador, che quest'anno vedrà tra i premiati due nomi già annuncia-ti: Sara Errani, simbolo del tennis italiano capace di reinventarsi anche nel mondo del padel, e Pietro Sermonti, attore e grande appassionato della disciplina. Ma la novità è l'ingresso di una coppia speciale: Filippo Magni-ni e Giorgia Palmas. Magnini è considerato, insieme a Giorgio Lamberti, il miglior stileliberista italiano di sempre nelle distanze brevi ed è stato uno degli atleti più rappresentativi della nazionale italiana, campione del mondo nella classe regina dei 100 metri stile libero nel 2005 e 2007 e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004 nella 4x 200m stile libero. Oggi, con la stessa passione che lo ha reso grande in vasca, si è avvicinato al padel, trovando in questo sport una nuova sfida e un nuovo divertimento. Al suo fianco Giorgia Palmas, conduttrice televisiva e showgirl amatissima dal pubblico italiano, da anni legata al mondo dello sport per un interesse autentico che la porta a vivere il padel come occasione di condivisione e benessere. La coppia, sposata dal 2021 e con una figlia, Mia, nata nel 2020, rappresenta il volto sorridente e autentico di una disciplina che continua ad attrarre personaggi pubblici, sportivi e non, capaci di amplificarne la popolarità. Italian Padel Awards si annuncia, dunque, come un'edizione memorabile. Una celebrazione che intreccia sport, spettacolo e passione, proiettando il padel sempre più al centro del panorama internazionale, con Bea Gonzalez che rappresenterà il fiore all'occhiello di una cerimonia definita negli scorsi anni dal Presidente Fip Luigi Carraro «il Pallone d'Oro del padel».