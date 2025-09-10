Italian Padel Awards, Bea star all'Olimpico

Bea, la leggenda del Padel Mondiale

La grande protagonista di questa edizione sarà Beatriz González Fernandez, per tutti Bea, autentica stella del padel mondiale e campionessa capace di far innamorare pubblico e appassionati ovunque giochi. La giocatrice malagueña riceverà il riconoscimento nella categoria Legend, che in passato ha visto premiati, tra gli altri, Juan Martin Diaz, Fernando Belasteguin e Arturo Coello. Classe 2001, Bea González, attuale n.6 del ranking FIP, vanta un palmarès straordinario, frutto di un talento cristallino e una determinazione feroce. Campionessa del Mondo in carica con la Spagna, con il titolo iridato conquistato ai Mondiali disputati a Doha in Qatar lo scorso anno, nel circuito Premier Padel di quest’anno Bea ha vinto i tornei P1 a Malaga (Spagna) e P2 ad Asuncion (Paraguay), con altre tre finali raggiunte a Riyad (Arabia Saudita), Buenos Aires (Argentina) e Valladolid (Spagna). La sua presenza costante ai vertici del ranking mondiale dimostra una continuità di gioco che le ha permesso di imporsi come una delle migliori interpreti di questo sport. Il suo arrivo a Roma rappresenta un momento storico non solo per Italian Padel Awards ma per tutto il movimento nazionale. Avere una campionessa del mondo, idolo riconosciuto a livello globale, in un evento italiano è un segnale chiaro: il padel in Italia è una realtà che attira i più grandi player mondiali.

Lazio, campione d’Italia della Serie A maschile

La cerimonia non si limiterà però a celebrare le leggende internazionali. Un posto d’onore spetterà infatti alle squadre italiane che hanno scritto la storia recente del nostro massimo campionato. Nella categoria Team, infatti, saliranno sul palco Milano Padel, campione della Serie A femminile, e la SS Lazio Padel, trionfatrice della Serie A maschile. Due realtà che, con percorsi diversi ma ugualmente emozionanti, hanno saputo imporsi nel panorama nazionale, dimostrando come il movimento italiano stia crescendo in qualità e in risultati.

Padel, una grande notte all’Olimpico

Sarà dunque una serata unica, in cui si intrecceranno emozioni, celebra celebrazioni e lo spettacolo di uno sport che continua a sorprendere. L’atmosfera dello Stadio Olimpico, unita alla presenza di campioni e campionesse di livello assoluto, renderà questa edizione di Italian Padel Awards indimenticabile. Il conto alla rovescia è già cominciato a 20 giorni dall’evento. La Capitale, locomotiva del Paese per numeri di campi e giocatori, si prepara a vivere una notte magica, dove il padel sarà protagonista assoluto e dove, grazie alla presenza di una leggenda come Bea González, Italian Padel Awards alzerà l’asticella, proiettandosi definitivamente sulla scena internazionale.