Italian Padel Awards 2025, sabato 18 settembre la IV edizione del premio

Tutto pronto per la IV edizione degli Italian Padel Awards , primo premio italiano dedicato al padel ideato dal Corriere dello Sport-Stadio . Quest'anno, location d'eccezione all'interno dello Stadio Olimpico di Roma , cuore simbolico dello sport italiano, che per l’occasione ospiterà una tribuna allestita ad hoc e affacciata direttamente sul campo da gioco. L’evento, diventato ormai il punto di riferimento per celebrare eccellenze, talenti e volti noti che hanno contribuito alla crescita del padel in Italia, promette nuove sorprese e grandi emozioni.

Categorie e ospiti: anticipazioni

Come già annunciato, nella categoria Legend la protagonista sarà una vera regina del padel mondiale: Bea Gonzalez, campionessa del mondo con la maglia della Spagna e attuale numero 6 del ranking Fip. Ma le sorprese non finiscono qui. Quest’anno la categoria Club raddoppia, a testimonianza di un movimento che cresce in maniera esponenziale: saranno premiato il Sunset Padel di Miami e, sul fronte italiano, il 27 Padel di Bergamo, una struttura imponente che incarna il concetto di club premium. Non soltanto campi indoor e outdoor di altissima qualità, ma anche servizi che trasformano il centro in un luogo di aggregazione e di benessere totale: ristorante, bistrot, piscina, palestra, spazi dedicati al pickleball e una club house all'altezza dei migliori circoli europei. Un modello che testimonia come il padel si sia evoluto negli ultimi anni, con la realizzazione di strutture che siano delle vere e proprie esperienze sociali e culturali.

Grande attesa anche per la categoria Ambassador, che quest'anno vedrà tra i premiati due nomi già annunciati: Sara Errani, simbolo del tennis italiano capace di reinventarsi anche nel mondo del padel, e Pietro Sermonti, attore e grande appassionato della disciplina. Ma la novità è l'ingresso di una coppia speciale: Filippo Magnini e Giorgia Palmas. La coppia rappresenta il volto sorridente e autentico di una disciplina che continua ad attrarre personaggi pubblici, sportivi e non, capaci di amplificarne la popolarità. Italian Padel Awards si annuncia, dunque, come un'edizione memorabile.



Una celebrazione che intreccia sport, spettacolo e passione, proiettando il padel sempre più al centro del panorama internazionale, con Bea Gonzalez che rappresenterà il fiore all'occhiello di una cerimonia definita negli scorsi anni dal Presidente Fip Luigi Carraro «il Pallone d'Oro del padel».