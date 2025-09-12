Padel Family Days, due tappe speciali a Latina e Roma: "Tra crescita e socialità"

Il mese di settembre si colora di padel con i Padel Family Days , manifestazione totalmente gratuita che unisce passione sportiva, competizione e divertimento. Due tappe speciali attendono gli appassionati: a Latina il 20 e 21 settembre presso il Latina Padel Club e a Roma il 27 e 28 settembre presso il Ponte Milvio Tennis Club . Un doppio weekend interamente dedicato al padel, con tornei maschili e femminili e la possibilità di partecipare a cliniche gratuite tenute da istruttori qualificati. A Latina, il torneo maschile si giocherà sabato 20 settembre, mentre quello femminile sarà in programma domenica 21 settembre, entrambi dalle ore 12 alle 19. A Roma, al Ponte Milvio Tennis Club, il torneo maschile è previsto per sabato 27 settembre (ore 12-19), mentre il femminile si terrà domenica 28 settembre negli stessi orari.

Tornei di Padel Mixto e Next Gen

Parallelamente ai due tornei, si terranno nel weekend l’evento di Padel Mixto (disciplina che unisce in campo un atleta normodotato con un atleta con disabilità motoria) e l’evento Major Next Gen, con cinque categorie in campo (Under 18, Under 16, Under 14, Under 12 e Under 10). Nella Capitale, sarà possibile inoltre poter partecipare a clinic, lezioni gratuite tenute da istruttori qualificati e a visite mediche gratuite effettuate da personale medico specializzato. La partecipazione è aperta a tutte le fasce d’età, dai neofiti ai principianti fino ad arrivare agli appassionati che giocano da più anni. Per tutti i partecipanti, welcome pack con t-shirt celebrativa dell’evento. La partecipazione è riservata ai giocatori NC o con classifica di terza, quarta e quinta fascia.

"Lo sport è inclusione e benessere"

«Lo sport, quando è accessibile e aperto a tutti, diventa un grande strumento di inclusione e di benessere», le parole dell'Assessore allo Sport Regione Lazio Elena Palazzo. «Con i Padel Family Days confermiamo il nostro impegno nel promuovere lo sport come momento di crescita e socialità. Vogliamo che tutti, dai più piccoli agli adulti, possano avvicinarsi a una disciplina in forte espansione come il padel, vivendo giornate di divertimento e di condivisione. Siamo particolarmente soddisfatti di poter ospitare due tappe, una a Roma l’altra a Latina, estendendo così a un’area più vasta della regione l’opportunità di avvicinarsi a questa bella disciplina». Padel Family Days, realizzati con il contributo della Regione Lazio e organizzati da MSP Roma, rappresentano un’occasione speciale per vivere insieme la passione per il padel e trascorrere giornate all’insegna dello sport e della condivisione