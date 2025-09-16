Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Totti, Toni e Materazzi: in Turchia che sfida per i campioni del 2006

Nuova tappa dell'EA7 World Legends Padel Tour: tutti i nomi dei campioni
Totti, Toni e Materazzi: in Turchia che sfida per i campioni del 2006
1 min

Parterre d’eccezione alla sesta tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour, in programma a Istanbul il 19 e 20 settembre sui campi del Rixos Tersane. Tra i 16 protagonisti in gara spiccano ben 5 Campioni del Mondo: gli italiani di Germania 2006 Francesco Totti, Marco Materazzi e Luca Toni, il francese Vincent Candela (campione con la Francia nel 1998) e il brasiliano Nelson Dida (iridato nel 2002 in Corea e Giappone). A completare il tabellone ci saranno altri grandi nomi del calcio internazionale: Christian Vieri, Christian Panucci, Diego Perotti, Luca Ceccarelli, Luigi Di Biagio, Atiba Hutchinson, Nuri Şahin, Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe, Mehmet Topal e Aydin Yilmaz.

Chi è in finale

La coppia vincitrice di Istanbul si assicurerà un posto per le Finals di Miami, in programma a novembre negli Stati Uniti. Finora, nelle tappe disputate a Londra, Parigi, Roma, Madrid e Amsterdam, hanno già conquistato l’accesso alla fase conclusiva Andriy Shevchenko, Fernando Llorente, Vincent Candela, Christian Vieri, Diego Perotti, Xabi Prieto, Christian Panucci e Tomas Locatelli. A guidare la seconda edizione di questo circuito mondiale di padel dedicato alle Legends del calcio c’è il presidente Alessandro Moggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Padel

Da non perdere

Sanremo Padel Tour 2025, dal 19 al 21 settembre le FinalsPadel Family Days, due tappe speciali a Latina e Roma