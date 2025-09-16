Totti, Toni e Materazzi: in Turchia che sfida per i campioni del 2006

Parterre d’eccezione alla sesta tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour, in programma a Istanbul il 19 e 20 settembre sui campi del Rixos Tersane. Tra i 16 protagonisti in gara spiccano ben 5 Campioni del Mondo: gli italiani di Germania 2006 Francesco Totti, Marco Materazzi e Luca Toni, il francese Vincent Candela (campione con la Francia nel 1998) e il brasiliano Nelson Dida (iridato nel 2002 in Corea e Giappone). A completare il tabellone ci saranno altri grandi nomi del calcio internazionale: Christian Vieri, Christian Panucci, Diego Perotti, Luca Ceccarelli, Luigi Di Biagio, Atiba Hutchinson, Nuri Şahin, Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe, Mehmet Topal e Aydin Yilmaz.
Chi è in finale
La coppia vincitrice di Istanbul si assicurerà un posto per le Finals di Miami, in programma a novembre negli Stati Uniti. Finora, nelle tappe disputate a Londra, Parigi, Roma, Madrid e Amsterdam, hanno già conquistato l’accesso alla fase conclusiva Andriy Shevchenko, Fernando Llorente, Vincent Candela, Christian Vieri, Diego Perotti, Xabi Prieto, Christian Panucci e Tomas Locatelli. A guidare la seconda edizione di questo circuito mondiale di padel dedicato alle Legends del calcio c’è il presidente Alessandro Moggi.