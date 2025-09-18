Italian Padel Awards: è la notte delle stelle

Notte di stelle allo Stadio Olimpico di Roma . In una cornice davvero speciale va in scena questa sera la quarta edizione degli Italian Padel Awards , il premio istituito dal Corriere dello Sport-Stadio. L’evento - già ribattezzato il Pallone d’Oro del padel dal presidente della Fip Luigi Carraro - celebra i protagonisti che, dentro e fuori dal campo, stanno contribuendo alla crescita e alla diffusione di questo sport in continua espansione.

Le novità

Una delle grandi novità è la suggestiva location: l’Olimpico aprirà le sue porte per una serata di gala da brividi, che si terrà in una tribuna allestita sotto quella d’onore, affacciata direttamente sul campo da gioco. Importanti cambiamenti anche per quanto riguarda le categorie: rispetto al 2024, non ci saranno i riconoscimenti “Event” e “Innovation”, ed è entrata la categoria “Golden Point”. Inoltre, ha fatto il suo ritorno il premio “Team”. Una serata unica, condotta da Alessandro Lupi, content director dell’evento.

Bea González tra gli ospiti

Tra i tanti ospiti ci sarà una protagonista d’eccezione, Bea González, che riceverà il premio nella categoria Legend. Nata a Malaga nel 2001, numero 6 nel ranking, è campionessa del mondo in carica. Nel circuito Premier Padel in questa stagione ha vinto i tornei P1 a Malaga (Spagna) e P2 ad Asuncion (Paraguay), con altre tre finali raggiunte a Riyad (Arabia Saudita), Buenos Aires (Argentina) e Valladolid (Spagna). Dopo la separazione da Delfi Brea, si è rilanciata con Claudia Fernandez. Nella categoria Rising Star il premio andrà a Martina Calvo, giovane promettente spagnola, classe 2008, che gioca con la leggenda Alejandra Salazar. Quest’anno è diventata la più giovane di sempre a raggiungere i quarti di finale nel circuito Premier Padel. Nella categoria Team, i riconoscimenti andranno a Milano Padel, campione della Serie A femminile, e SS Lazio Padel, trionfatrice della Serie A maschile.

Gli Ambassador: da Errani a Palmas e Magnini

Tra gli “Ambassador” spicca il nome di Sara Errani, capace di reinventarsi nel mondo del padel mentre continua la sua brillante carriera nel tennis, al fianco di Jasmine Paolini. Quest’anno ha debuttato da professionista all’Italia Major di Roma. Pietro Sermonti e Max Giusti sono i due personaggi dello spettacolo grandi appassionati della “pala”. Infine c’è l’ingresso di una coppia speciale: Filippo Magnini e Giorgia Palmas, uniti più che mai, anche dalla passione per questo sport. Gli Italian Padel Awards non sono soltanto un’occasione per premiare i protagonisti, ma anche un momento di celebrazione di una comunità che in Italia continua a crescere a ritmi senza precedenti. Un appuntamento che unisce sport, spettacolo e passione, confermando il ruolo del padel come fenomeno sociale oltre che sportivo.