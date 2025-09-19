Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Italian Padel Awards, Pietro Sermonti: "Sono una discreta p...a. La Juve? Ho la mia idea per questa stagione..."

L'attore e grande appassionato di padel: "Da tennista snob ho iniziato ad amare questo sport. Ci ho messo tanto a capire che il vetro è un amico e ti ridà la palla". Poi si parla di calcio: "Vlahovic, che sorpresa!"
Valerio Minutiello
2 min

È stata uno spettacolo la quarta edizione degli Italian Padel Awards, che si è tenuta nella suggestiva cornice dello Stadio Olimpico. Tantissimi gli ospiti presenti che hanno animato la serata, Tra questi Pietro Sermonti, grande appassionato di questo sport e praticante di discreto livello, anche se lui fa il modesto: "Ti hanno detto che sono bravo? Hai fonti mediocri. Sono una allegra p...a, si può dire? Mi definirei un Ari Sanchez calvo. Da ex tennista snob, mi sono accorto che è una sciocchezza denigrare il padel, che è uno sport divertentissimo. Uno si diverte il primo giorno che gioca. Non sai quanta gente ho fatto iniziare a giocare a padel che prendeva la racchetta come una padella. A padel se giochi lento, con uno spritz in mano ti diverti". 

Sermonti: "Juve-Inter, ci ho lasciato l'ugola... Vlahovic incredibile: che sorpresa"

Il discorso è poi virato sulla Juve, altra sua grande passione: "Abbiamo vissuto due partite folli con Inter e Borussia, la prima ero allo stadio e ci ho lasciato l'ugola. Io ho una mia teoria abbastanza anomala, abbiamo preso 7 gol solo perché sono state partite un po' pazze un po' più divertenti di quelle dell'anno scorso, ma questa è una squadra interessante e ha un grande allenatore, che a me piace. Quest'anno non ho aspettative, vediamo che succede. Vlahovic? I misteri... Tutti pensavamo che se ne andasse, molta tifoseria brontolava, quello zitto e fa gol. Io punto moltissimo su Zhegrova ma rimanga tra di noi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Padel