Italian Padel Awards, Pietro Sermonti: "Sono una discreta p...a. La Juve? Ho la mia idea per questa stagione..."

È stata uno spettacolo la quarta edizione degli Italian Padel Awards, che si è tenuta nella suggestiva cornice dello Stadio Olimpico . Tantissimi gli ospiti presenti che hanno animato la serata, Tra questi Pietro Sermonti , grande appassionato di questo sport e praticante di discreto livello, anche se lui fa il modesto: "Ti hanno detto che sono bravo? Hai fonti mediocri. Sono una allegra p...a, si può dire? Mi definirei un Ari Sanchez calvo. Da ex tennista snob, mi sono accorto che è una sciocchezza denigrare il padel, che è uno sport divertentissimo. Uno si diverte il primo giorno che gioca. Non sai quanta gente ho fatto iniziare a giocare a padel che prendeva la racchetta come una padella. A padel se giochi lento, con uno spritz in mano ti diverti".

Sermonti: "Juve-Inter, ci ho lasciato l'ugola... Vlahovic incredibile: che sorpresa"

Il discorso è poi virato sulla Juve, altra sua grande passione: "Abbiamo vissuto due partite folli con Inter e Borussia, la prima ero allo stadio e ci ho lasciato l'ugola. Io ho una mia teoria abbastanza anomala, abbiamo preso 7 gol solo perché sono state partite un po' pazze un po' più divertenti di quelle dell'anno scorso, ma questa è una squadra interessante e ha un grande allenatore, che a me piace. Quest'anno non ho aspettative, vediamo che succede. Vlahovic? I misteri... Tutti pensavamo che se ne andasse, molta tifoseria brontolava, quello zitto e fa gol. Io punto moltissimo su Zhegrova ma rimanga tra di noi".