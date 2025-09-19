Italian Padel Awards, Magnini-Palmas e Doni-Piccinini la pensano diversamente sul doppio misto...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas vanno controcorrente. Non è pericoloso giocare a padel con il compagno e la compagna, anzi loro sono affiatatissimi e in campo non litigano mai. Intervistati in occasione della quarta edizione degli Italian Padel Awards, ci raccontano il loro segreto: "Noi non abbiamo mai litigato sul campo da padel. Io sono mancino, e la palla con il dritto al centro la prendo sempre io, lei mi dice "tua!!!", quando sta dalla sua parte però lo smash lo lascio a lei perché è bravissima, insieme abbiamo vinto anche dei tornei".