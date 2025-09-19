Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Italian Padel Awards, Magnini-Palmas e Doni-Piccinini la pensano diversamente sul doppio misto...

Due coppie consolidate nella vita, lo sono anche sul campo da padel? Ecco cosa ci hanno raccontato. Leggi i dettagli
Italian Padel Awards, Magnini-Palmas e Doni-Piccinini la pensano diversamente sul doppio misto...© BARTOLETTI
Valerio Minutiello
2 min

Filippo Magnini e Giorgia Palmas vanno controcorrente. Non è pericoloso giocare a padel con il compagno e la compagna, anzi loro sono affiatatissimi e in campo non litigano mai. Intervistati in occasione della quarta edizione degli Italian Padel Awards, ci raccontano il loro segreto: "Noi non abbiamo mai litigato sul campo da padel. Io sono mancino, e la palla con il dritto al centro la prendo sempre io, lei mi dice "tua!!!", quando sta dalla sua parte però lo smash lo lascio a lei perché è bravissima, insieme abbiamo vinto anche dei tornei".

 

 

Doni e Piccinini: "Lo sconsigliamo, noi litighiamo"

Sono del parere opposto Cristiano Doni e Francesca Piccinini: "Noi siamo una coppia molto affiatata ma sul campo meglio di no - dice l'ex campionessa di pallavolo - perché siamo due sportivi e competivi". È d'accordo anche Doni: "Lo sconsiglio vivamente a tutte le coppie, da non fare a casa, Filippo e Giorgia sono un'eccezione". 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Padel