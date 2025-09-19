Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Max Giusti: "Su Sinner critiche senza senso. Ecco cosa mi aspetto ora da lui"

L'attore premiato nella categoria "Ambassador" nella quarta edizione degli Italian Padel Awards ha parlato anche di tennis, la sua prima grande passione: "Jannik è un supereroe"
Max Giusti: "Su Sinner critiche senza senso. Ecco cosa mi aspetto ora da lui"© BARTOLETTI
Valerio Minutiello
2 min

Max Giusti ha animato gli Italian Padel Awards con alcuni suoi sketch comici, come l'imitazione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e lo chef Antonino Cannavacciuolo, ma ha anche parlato seriamente della passione per questo sport condivisa da milioni di persone in Italia: "Le storie che ti porta il padel sono quelle di grane aggregazione, quello che stiamo aspettando è l’evoluzione del padel italiano con i nostri giovani a fare la differenza. Quindi serve un Sinner italiano? La Fitp sta facendo un grande lavoro, bisogna portare i nostri ragazzini a giocare a padel. Finora i nostri padelisti, molti vengono dal tennis, molti hanno iniziato più tardi, ora tocca alla nuova generazione. Ci vuole un po' di tempo è un movimento nuovo".

Max Giusti su Sinner: "Per me è un supereroe"

Max Giusti prima di tutto però, è un grande appassionato di tennis, esperto e molto competente. Anche lui è curioso di vedere come tornerà in campo Jannik Sinner dopo la sconfitta con Alcaraz agli Us Open. Jannik ha detto che cambierà qualcosa, anche a costo di perdere qualche partita in più: "Credo che Sinner sia un supereroe, mi sembra che abbia un superpotere che gli permette di imparare dagli errori e da quello che gli manca. Lui è in grado di farlo e lo farà anche perché ha un’indole al lavoro, al sacrifico, al mettersi in discussione che non ha nessuno. È stato il numero uno al mondo, dopo quello che ha passato, ora è numero due. Dovrà abituarsi a qualche critica, sono critiche senza senso, ormai parlano tutti di tennis, è una grande fortuna poi da lì c’è il bene e il male”.

