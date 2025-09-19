Italian Padel Awards, tutte le interviste ai protagonisti VIDEO

Il Pallone d'Oro del padel. Così lo ha ribattezzato il presidente della Fip Luigi Carraro. Ieri nella suggestiva cornice dello Stadio Olimpico è andata in scena la quarta edizione degli Italian Padel Awards, con tantissimi ospiti che hanno animato la serata. Le coppie Filippo Magnini e Giorgia Palmas, Francesca Piccinini e Cristiano Doni, unite anche dalla passione per questo sport. E poi gli altri "Ambassador" Max Giusti e Pietro Sermonti, grandi appassionati e discreti giocatori. L'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Moda e Turismo di Roma Alessandro Onorato, gli ex calciatori Dario Marcolin e Nando Orsi. Una serata indimenticabile, da rivivere attraverso le interviste ai protagonisti.