Italian Padel Awards, tutte le interviste ai protagonisti VIDEO

Dalla coppia Francesca Piccini-Cristiano Doni all'assesore allo Sport Alessandro Onorato, fino al presidente della Fip Luigi Carraro. La quarta edizione del premio organizzato dal CorrieredelloSport-Stadio ha regalato momenti indimenticabili: leggi i dettagli
Italian Padel Awards, tutte le interviste ai protagonisti VIDEO
Valerio Minutiello
4 min

Il Pallone d'Oro del padel. Così lo ha ribattezzato il presidente della Fip Luigi Carraro. Ieri nella suggestiva cornice dello Stadio Olimpico è andata in scena la quarta edizione degli Italian Padel Awards, con tantissimi ospiti che hanno animato la serata. Le coppie Filippo Magnini e Giorgia Palmas, Francesca Piccinini e Cristiano Doni, unite anche dalla passione per questo sport. E poi gli altri "Ambassador" Max Giusti e Pietro Sermonti, grandi appassionati e discreti giocatori. L'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Moda e Turismo di Roma Alessandro Onorato, gli ex calciatori Dario Marcolin e Nando Orsi. Una serata indimenticabile, da rivivere attraverso le interviste ai protagonisti. 

