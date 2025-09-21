Ferrari: “Italia da temere agli Europei. Come trovo le motivazioni? Quando parte l'inno sono loro che trovano me"

"Le piazze sono una risorsa importantissima per il padel, perché è un modo bello con questo sport". La 'doppia ct' azzurra di padel Marcela Ferrari, commissario tecnico delle Nazionali maschile e femminile, parla a margine del Sanremo Padel Tour, in corso in piazza Colombo fino a domenica 21 settembre. "Essere parte di tutto questo mi rende orgogliosa e mi piace molto. Noi viviamo per questo sport e la sua diffusione e farlo qui ha un fascino particolare". A un mese dagli Europei in Spagna, Ferrari fa il punto sull'Italia, argento nel 2024 sia nella competizione maschile che femminile. In poco più di un anno però, chissà che qualche avversaria non sia cresciuta al punto da diventare un ulteriore pericolo, oltre le solite note Francia e Portogallo. La risposta è lo specchio di una mentalità vincente. “Non ci penso – riflette la ct azzurra - l’importante è che l'Italia sia 'pericolosa' per le altre squadre. Rispettiamo tutti enormemente ma non abbiamo paura di nessuno e preferisco pensare che gli altri possano temere noi. Io sono concentrata su questo. Poi, certo, il padel cresce così rapidamente che da un anno all'altro possono cambiare molte cose, può arrivare qualche giovanissimo che è appena esploso e magari fortissimo fisicamente, o qualche giocatore o giocatrice cresciuti esponenzialmente che non si erano visti in altre competizioni. E comunque se un Paese arriva a giocare nelle Final Eight di un Europeo vuol dire che è forte”.

Le convocazioni per le due Nazionali italiane appena pochi giorni fa, con due situazioni differenti: tre novità nel maschile con Alvaro Montiel, Flavio Abbate e Simone Iacovino e nel femminile la conferma del gruppo terzo al Mondiale e protagonista di ottimi risultati negli ultimi anni: “Nel femminile ho confermato il gruppo che in questi sette anni mi ha dato garanzie incredibili e continua a darne, anzi, posso dire che queste ragazze quando arrivano in Nazionale in media rendono più di quanto magari non stiano facendo in quel momento nei circuiti. Sono giocatrici impressionanti che in azzurro si trasformano e diventano 'belve', lo si vede da come guardano la palla quando arriva, o da come sono attente nelle riunioni tecniche. Come si diceva in un film, hanno l'occhio della tigre. Ho inserito Giulia Dal Pozzo perché ha dimostrato di meritare di essere in questo gruppo e vivere la maglia azzurra. Nel maschile era giusto provare alternative, nuove coppie, con l'idea di rendere la nostra squadra più difficile da interpretare per gli avversari e magari sorprenderli con le scelte di campo. Abbiamo molti giocatori che stanno crescendo e questo è un bene. Alvaro Montiel è italo-spagnolo e ci teneva da morire a vestire l'azzurro, così come tutti gli altri. Ha fatto ottime cose in coppia con giocatori italiani come Flavio Abbate e con quest'ultimo rappresenta una risorsa giovane e importante per la nazionale e il movimento italiano, come lo è Simone Iacovino. E posso dirvi che sia nel femminile che nel maschile stanno venendo fuori nuove generazioni molto interessanti che fanno ben sperare per il futuro dell'Italia”. Dopo tanti anni, medaglie e grandi traguardi centrati, come fa Marcela Ferrari a tenere alta l'asticella e trovare motivazione? Non è facile: “Non sarebbe facile se fosse padel di coppia nei tornei, ma quando suona l'inno della Nazionale inizia tutta un'altra avventura e non c'è bisogno di trovare le motivazioni, sono loro che trovano te”.