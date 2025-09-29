Padel Family Days, un successo la tappa di Roma tra sport e prevenzione 

Un weekend di padel e prevenzione al Ponte Milvio Tennis Club. Dopo quelli di Latina della scorsa settimana, anche i Padel Family Days di Roma sono stati un successo, con grandi numeri per la seconda tappa dell’evento organizzato da MSP Italia – ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI – con il contributo della Regione Lazio: trenta coppie iscritte al torneo maschile (60 comprendendo anche quello di Latina), 20 a quello femminile, 24 al Major Padel Next Gen, torneo riservato ai giovani talenti. A queste, se ne aggiungono otto per l’evento di Padel Mixto, con in campo un atleta normodotato e uno con disabilità motoria. Grande partecipazione anche alla clinic ‘condotta’ dalla leggenda argentina Mati Diaz, con 100 visite mediche gratuite effettuate sul posto e oltre 500 questionari compilati che confluiranno in un report realizzato dal prof. Carlo Tranquilli sui corretti stili di vita e di alimentazione legati ai giocatori di padel.

Padel Family Days, chi ha vinto

Queste le coppie vincitrici dei tornei, che si sono aggiudicate una racchetta special edition dei Padel Family Days. Mixto: Andrea D’Agostini-Michele Giancaspro (premiati dal presidente della Commissione Sport della Regione Lazio, Luciano Crea). Maschile: Massimiliano Rosati-Federico Lisi (premiati dal presidente di MSP Roma e responsabile nazionale padel di MSP Italia, Claudio Briganti). Femminile: Marianna Brancatelli-Ginevra Scalcione premiati da Claudio Briganti e Dario Marcolin, quest’ultimo protagonista di un’esibizione a cui hanno preso parte anche Nando Orsi, Stefano Fiore, Francesco Arca e Lele Propizio.

Le parole di Luciano Crea

"Queste iniziative sono importantissime perché promuovono la cultura dello sport come stile di vita, come strumento di educazione e mezzo per evitare le devianze, un messaggio sociale che diamo alle nuove generazioni – ha sottolineato Luciano Crea, presidente della Commissione Sport della Regione Lazio –. La Regione Lazio sarà sempre presente su questi temi anche perché lo sport è un diritto di tutti. Noi siamo convinti che attraverso la pratica sportiva si possano recuperare i valori sociali che sono i pilastri di una società. Lo sport deve essere inclusivo, infatti la regione ha messo a disposizione delle famiglie 24 milioni di euro con i voucher per lo sport e finanziato 47 mila famiglie per consentire anche a quelle in difficoltà di praticare”.